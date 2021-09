Bất động sản Nghệ An rơi vào trạng thái “ngủ đông”

Tạm dừng các phiên đấu giá tài sản

Trước tác động của dịch COVID-19, Nghệ An cũng là địa phương phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở nhiều huyện, thị kể từ khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 từ thời điểm 14/6 đến nay. Không ít thành, thị, huyện đã phải áp dụng giải pháp “ai ở đâu ở đó” để thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở mức cao hơn để chống dịch COVID-19.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” khi áp dụng các giải pháp nói trên đã khiến nhiều ngành, nghề phải tạm dừng hoạt động trong đó có hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đáng quan tâm từ ngày 27/8, Nghệ An đã phải ban hành văn bản số 6274/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh yêu cầu tạm dừng đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An cho rằng, việc tạm dừng đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản.

Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên nhiều tổ chức dịch vụ đấu giá tài sản đã phải thông báo tạm dừng các phiên giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất

Mặt khác, văn bản số 6274 cũng yêu cầu không tiến hành niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản; tạm dừng việc bán, thu nhận hồ sơ đấu giá tài sản, tiền đặt trước trong thời gian thực hiện cách ly xã hội. Đồng thời niêm yết, thông báo công khai kịp thời về việc tạm dừng đấu giá tài sản trên địa bàn.

Theo đó, hoạt động đấu giá tài sản chỉ được phép hoạt động trở lại khi huyện, thị, thành có tài sản đấu giá đã tháo dỡ lệnh phong toả, biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu việc tổ chức đấu giá tài sản tiếp phải tiến hành niêm yết đấu giá, thông báo công khai việc đấu giá tài sản đảm bảo quy định của Luật đấu giá tài sản, tạo điều kiện tốt nhất để người tham gia đấu giá mua, nộp hồ sơ.

Đặc biệt, không được hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá không đúng quy định của pháp luật hoặc cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký, tham gia vào các phiên đấu giá.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu nếu địa phương bảo đảm đủ điều kiện để mở lại các phiên đấu giá tải sản cũng phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Bất động sản rơi vào trạng thái “ngủ đông”

Theo tìm hiểu của PV, sau khi có thông báo của UBND tỉnh Nghệ An, các tổ chức đấu giá tài sản và đơn vị có tài sản đấu giá cũng đã chấp hành, ra các thông báo tạm dừng hoặc lùi thời gian mở lại các phiên giao dịch.

Thị trường mua bán, chuyển nhượng cũng lắng xuống so với những tháng đầu năm 2021 do giao dịch không thể triển khai trong thời gian gần đây vì Nghệ An liên tục phát hiện các ca nhiễm COVID-19 cộng đồng ở một số địa phương buộc phải giãn cách xã hội.

Đơn cử như mới đây, vào ngày 06/9, Công ty đấu giá hợp danh quốc tế - IPA đã phải ra thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất thuộc vùng quy hoạch ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn theo thông báo đã phát hành ngày 24/8/2021.

Cùng với đó, việc bán và tiếp nhận hồ sơ, phong bì bỏ giá vào thùng phiếu, công bố giá… cũng phải tạm ngừng. Thay vào đó, tổ chức đấu giá này sẽ tiến hành trả lại tiền cho các khách hàng đã mua hồ sơ và đã đặt cọc trước.

Động thái này được công ty đấu giá hợp danh quốc tế - IPA thông báo khi UBND huyện Nam Đàn có quyết định số 2429/UBND-TNMT ngày 06/9/2021. Còn về thời gian tái khởi động phiên đấu giá 27 lô đất ở xã Kim Liên, Nam Đàn, công ty đấu giá hợp danh quốc tế - IPA cũng không ấn định cụ thể.

Cảnh đìu hiu, vắng bóng ở những phiên giao dịch tại thực địa quyền sử dụng đất thời gian gần đây trên địa bàn Nghệ An không tạo các cơn sốt như những tháng đầu năm 2021

Trước đó, vào ngày 01/9/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Nghệ An) cũng ban hành thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành mà đơn vị này đã ấn định thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia cho khách hàng từ ngày 17/8 đến 07/9.

“Căn cứ công văn số 6724/UBND-Kt ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tạm dừng đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19; Công văn số 1084/UBND.TN ngày 31/8/2021 của UBND huyện Yên Thành về việc tạm dừng các hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện để thực hiện phòng chống dịch COVID-19; Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản xin thông báo tới tổ chức giám sát UBND huyện Yên Thành, UBND Hoa Thành và tất cả các khách hàng tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 21 lô đất quy hoạch tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành” – ông Nguyễn Ngọc Minh, giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thông báo.

Mọi giao dịch liên quan đến bất động sản phải tạm dừng, nhiều khách hàng đã đặt cọc trước để tham gia đấu giá sẽ nhận tiền trả lại. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn Nghệ An kéo theo nhiều hệ luỵ xã hội trong đó tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản.

Chính vì vậy, việc mua bán, giao dịch bất động sản tạo ra những cơn sốt đất cục bộ ở các địa phương trong đó có Nghệ An trong những tháng gần đây không còn nữa. Làn sóng đầu tư vào bất động sản cũng có dấu hiệu lắng xuống, bắt đầu “ngủ đông” dài ngày và theo dự báo phải hết năm nay thị trường giao dịch này mới có thể khởi động trở lại.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn