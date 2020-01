Bắt đối tượng vận chuyển 10,4 kg pháo trên địa bàn huyện Quỳ Châu

Trong tỉnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Công an huyện Quỳ Châu vừa phá thành công chuyên án mang Bí số 120P, thu giữ 10,4 Kg pháo các loại.