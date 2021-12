Bắt đối tượng vận chuyển 01kg ma túy đá

Trong tỉnh

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Quế Phong chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá 01 chuyên án, bắt giữ 01 đối tượng, tang vật thu giữ 01kg ma túy đá.