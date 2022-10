Bắt đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng, có 11 tiền án, tiền sự

Ngày 4/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Quang Hưng (36 tuổi, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, khoảng 12h30, ngày 23/9, tại thành phố Cao Bằng, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt quả tang Đỗ Quang Hưng mang trong người nhiều đạn súng.

Đối tượng Hưng cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Tang vật thu giữ là 10 viên đạn, trong đó có 5 viên đạn súng K59 và 5 viên đạn súng K54. Hưng khai với công an rằng đã mua số vũ khí trên từ một đối tượng tên Dũng, quê thành phố Hải Phòng với số tiền 3,5 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Quang Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo cơ quan công an, Hưng đã có 4 tiền án, 7 tiền sự khác nhau và thường xuyên sử dụng ma túy đá, có mối quan hệ phức tạp với một số đối tượng ngoại tỉnh.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí