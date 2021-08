Bất chấp dịch bệnh, 23 nam nữ "mở tiệc" ma túy ở nhà nghỉ

Ngày 25/8, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, khoảng 0h ngày 23/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Dương phối hợp với Công an xã Quyết Thắng (TP Hải Dương) kiểm tra nhà nghỉ Minh Tú, địa chỉ tại thôn Hoàng Xá 1, xã Quyết Thắng.

Công an lấy lời khai các đối tượng.

Tại phòng nghỉ 402, lực lượng công an phát hiện 23 nam, nữ thanh niên đang tụ tập, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng trong độ tuổi từ 15 đến 47 tuổi, đến từ các tỉnh Hải Dương, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa.

Tổ công tác đã thu giữ tại hiện trường một đĩa sứ hình bầu dục, bên trong chứa 3 viên nén màu xanh hình kim cương, 3 mảnh viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, có 23/23 đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy. Vụ việc đang được Công an TP Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí