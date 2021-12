Bắt cá Koi lên bờ, quay clip "sống ảo", người đàn ông bị dân mạng mắng: Vô ý thức!

Một đoạn clip chỉ dài 5 giây nhưng đã nhận được tới hơn 800.000 lượt xem hàng chục nghìn chỉ trích gay gắt. Nguyên nhân đến từ một hành động đáng lên án của chủ tài khoản.

Theo đó, sự việc diễn ra ở một quán cà phê. Người đàn ông ngồi bàn gần bể cá đã vô tư thò tay xuống bắt một con cá Koi trắng, giơ lên khoe như một thành tích. Con cá bất ngờ bị "lên bờ", thiếu nước đã vùng vẫy mạnh rồi dần dần nằm im trên tay người này.

Người đàn ông nhận "bão" chỉ trích với hành động bắt cá Koi lên bờ

Không rõ là sau đó số phận con cá sẽ ra sao nhưng đoạn clip ngay sau khi được đăng tải đã nhận "bão" chỉ trích của dân mạng. Liên tục các bình luận mắng chửi vô duyên, thiếu ý thức xuất hiện.

"Lớn rồi cư xử kì vậy?"

"Đã vô duyên lại còn thiếu ý thức, có biết một con cá Koi đáng giá bao nhiêu tiền không? Lớn rồi đi ra ngoài thì có ý thức đi".

"Nghĩ thế là hài hước à? Không thể nào chịu được, xem mà tức thay chủ quán".

Sau đó chủ clip đã lên tiếng khẳng định mình là chủ đàn cá Koi nhưng dường như vẫn không làm dân mạng "hạ hoả". Có ý kiến đáp trả là: "Cho dù là chủ quán thì hành động đó vẫn không chấp nhận được. Mấy người nuôi cá người ta quý cá lắm".

Chủ clip vội đính chính mình là chủ đàn Koi

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc