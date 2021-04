Bắt 9X hiếp dâm, siết cổ bạn gái

Đối tượng Thành. Ảnh Công an cung cấp

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 14h ngày 12/4, Công an huyện Sơn Dương nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Sơn Dương, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra làm rõ, bước đầu xác định nạn nhân là chị Ma Thị N. (1988, trú tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương) chết do bị siết cổ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Thành (SN 1994, trú tại thôn An Ngoại, xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), là người yêu của nạn nhân.

Ban chuyên án đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương điều tra vụ án. Đến 16h ngày 13/4, lực lượng chức năng phát hiện Thành ở một khách sạn tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang kịp thời khống chế, đưa đối tượng về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cuối năm 2020, Thành và nạn nhân quen biết qua Facebook và nảy sinh tình cảm. Trong quá trình yêu đương, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Ngày 9/4, biết tin chị N. sẽ về quê tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, Thành đã tìm đến đây với mong muốn hàn gắn tình cảm.

Sáng 12/4, tại nhà chị N., Thành đã ép buộc bạn gái quan hệ tình dục, sau đó hai bên xảy ra cãi cọ do Thành nghi ngờ nạn nhân yêu người khác. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Thành dùng tay siết cổ chị N. đến tử vong, lục lọi đồ đạc lấy hơn 31,2 triệu đồng của nạn nhân rồi khoá cửa nhà bỏ trốn.

Ngày 14/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã biểu dương, khen thưởng các đơn vị tham gia khám phá vụ án.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền Phong