Bắt 8 đối tượng trong vụ nổ súng, dùng xế hộp húc nhau như phim hành động

Dùng xế hộp húc nhau, dùng súng bắn như phim hành động khiến một người bị thương

Ngày 7/4, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã bắt và ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng liên quan vụ nổ súng tại địa bàn phường Quang Trung, khiến 1 người bị thương.

Trước đó, khoảng 21h45’ ngày 30/3, do mâu thuẫn từ trước, một nhóm thanh niên do Nguyễn Đức Anh (tên thường gọi là “Mía”, SN 1991, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu đi trên 2 xe ô tô đến khu vực trước tòa nhà chung cư Hoàng Gia Tower hẹn Đỗ Hồng Thái (SN 1990, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) giải quyết mâu thuẫn.

Nguyễn Đức Anh lái xe ô tô Ford Ranger và Nguyễn Hoài (SN 1997, là em xã hội của Đức Anh, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), lái xe ô tô Mazda.

Nhóm của Thái cầm đầu điều khiển 1 xe ô tô Huyndai, loại 9 chỗ chở 9 người gồm Nguyễn Anh Quân (SN 2002), trú tại Tân Triều, huyện Thanh Trì; Đỗ Như Nam (SN 2001), Đỗ Đức Thắng (SN 1996), Đỗ Hữu Tuấn (SN 2002), Đỗ Thạch Anh (SN 1994), Đỗ Tiến Lợi (SN 1973), cùng trú tại Phúc La, quận Hà Đông; Nguyễn Đức Toàn (SN 1984), Nguyễn Hoàn (SN 1981), trú tại Văn Quán, Hà Đông; Trương Đình Hoành (SN 1977), trú tại Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Đến điểm hẹn, hai bên đã điều khiển ô tô đâm vào nhau, đồng thời nhảy xuống lao vào ẩu đả. Trong lúc xô xát, nhiều tiếng súng nổ do nhóm của Thái sử dụng vang lên, hậu quả khiến Nguyễn Hoài bị thương.

Hiện Cơ quan điều tra đã bắt và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng gồm Nguyễn Đức Anh, Đỗ Văn Quỳnh, Nguyễn Hoài, Đỗ Hồng Thái, Nguyễn Anh Quân, Đỗ Như Nam, Đỗ Hữu Tuấn, Đỗ Đức Thắng; thu giữ vật chứng 1 súng bút, 3 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Starex BKS 29H-173.76, Mercedes C200 BKS 30F-202.38 và Ford Ranger BKS 29H-173.76 cùng 1 búa và dao….

Hiện vụ án đang được Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sư Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Huế - Mai Hoa

Nguồn tin: Báo Giao thông