Đã bắt được nghi phạm chém chết người tình sau 2 tháng lẩn trốn

Ngày 6/4, Cảnh sát Bình Định đã bao vây, bắt giữ nghi phạm Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, ngụ xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) lẩn trốn giữa rừng phòng hộ. Hoàng bị tình nghi sát hại người tình hai tháng trước. Nạn nhân là chị Đ.T.T. (48 tuổi, ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước).

Theo lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn, sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn ở nhiều nơi, sau đó về lẩn trốn ở khu rừng phòng hộ ở xã Canh Liên (huyện Vân Canh). Nhiều lần lực lượng cảnh sát hình sự và Công an huyện Tây Sơn phối hợp vây bắt nghi phạm đối mặt với khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 16h ngày 2/2, Trần Ngọc Hoàng là người tình của chị T., đi xe máy bám theo xe máy của chị Đ.T.T. Lúc này, chị T. chở theo con gái 13 tuổi đi trên tỉnh lộ 6336b từ xã Bình Nghi về thị xã An Nhơn.

Khi đến địa phận thôn Thủ Thiện Thượng thì bị H. chặn xe chị T. giữa đường. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó H. bất ngờ rút dao chém nhiều nhát, khiến chị T. gục ngã tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn nạn nhân tử vong khi cấp cứu tại trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. Sau đó, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án Giết người và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Hoàng.

