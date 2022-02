Bắt 20 người khi đang sát phạt trên chiếu bạc, có nhiều phụ nữ

Sáng 3/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) vừa triệt phá thành công một sòng bạc, bắt giữ 20 người, trong đó có nhiều phụ nữ tham gia.

Nhóm đối tượng cùng tang vật

Theo thông tin ban đầu, trưa 2/2, sau thời gian theo dõi, mật phục, các đơn vụ nghiệp vụ Công an huyện Châu Thành tổ chức triệt phá sòng bạc tại vực ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành.

Trong lúc các con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn tiền, công an bất ngờ ập vào, các đối tượng bỏ chạy tán loạn.

Tuy nhiên, các lối thoát đã được lực lượng công an bố trí chốt chặn nên lực lượng đã bắt giữ được 20 người cùng nhiều tang vật có liên quan.

“Sòng bạc trên mới hoạt động trong những ngày Tết, nhưng đã thu hút hàng chục đối tượng trong và ngoài địa phương tham gia gây mất an ninh trật tự tại địa phương”, công an thông tin.

Tác giả: Lê An

Nguồn tin: Báo Giao thông