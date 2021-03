Bắt 2 thanh niên trộm lan đột biến tiền tỷ ở Thanh Hóa

Ngày 28/3, Công an TP Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa bắt tạm giam Hà Văn Thắng (SN 1987) và Phạm Quang Hùng (SN 1992), cùng ở xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, gia đình ông N.Q.D (SN 1966), ở phường Đông Hải, TP Thanh Hóa trình báo công an về việc bị mất cắp 11 chậu lan phi điệp đột biến. Nạn nhân cho rằng số lan này có giá khoảng 1,5-1,8 tỷ đồng.

Thắng và Hùng cùng số tang vật

Công an nhận định đây là vụ trộm cắp nghiêm trọng do lan đột biến đang có giá trên thị trường. Vào cuộc điều tra, công an bắt được Thắng và Hùng khi 2 gã đang chuẩn bị đột nhập vào gia đình khác trên địa bàn thành phố để trộm lan.

Trên xe ô tô của 2 đối tượng, cảnh sát tìm thấy 27 chậu phong lan đột biến các loại, cùng các công cụ để trộm cắp. Làm việc với công an, Thắng và Hùng khai số lan trên được trộm từ các tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa.

Thủ đoạn của chúng là lên mạng xem nhà nào chuyên trồng và bán lan đột biến, sau đó đến thuê khách sạn ở ngoại thành. Vào ban đêm, 2 người tìm cách đột nhập để trộm cắp rồi mang đi tiêu thụ ở nơi khác.

Cả Thắng và Hùng đều đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản (lan đột biến).

Tác giả: Lương Diễn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn