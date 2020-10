Bắt 2 thanh niên ở Nghệ An cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp

Hai đối tượng Tồng và Xử cùng tang vật vụ án.

Sáng ngày 7/10, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Na Ngoi (BĐBP Nghệ An), Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Nghệ An) bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 4/10 tại khu vực rừng thuộc bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, lực lượng chức năng bắt quả tang Già Bá Tồng (27 tuổi), Già Bá Xử (20 tuổi), cả hai cùng trú tại bản Ka Dưới, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn khi đang có hành vi vận chuyển ma tuý.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 bao ni lông màu đen, bên trong túi có 24 gói ni lông màu xanh và 6 gói ni lông màu hồng, qua kiểm tra có tổng cộng 6.000 viên ma tuý tổng hợp.

Hai đối tượng khai nhận, số ma túy này đang được đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, các đơn vị liên quan đã hoàn chỉnh hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.