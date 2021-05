Bắt 2 anh em ruột ở Nghệ An lừa đảo cả trăm triệu đồng

Trong tỉnh

Ngày 21/5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nam Đàn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Tiệp (SN 1987) và Dương Văn Tư (SN 1993) là anh em ruột, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".