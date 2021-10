Báo Nghệ An có Tổng biên tập mới

Sáng ngày 11/10, tại TP. Vinh, Báo Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập. Trước đó, vào ngày 2/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã ban hành Quyết định bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An giữ chức Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Ngô Đức Kiên - Tân Tổng biên tập báo Nghệ An (ảnh báo Nghệ An)

Tham gia buổi lễ công bố, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Đức Kiên. Ngoài ra, Phó bí thư thường trực cũng nhấn mạnh Báo Nghệ An cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Nghệ An tinh thông, sắc sảo về nghiệp vụ; chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp; gắn với đó là chăm lo thật tốt đời sống về mọi mặt trong cơ quan Báo Nghệ An.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự bồi dưỡng, suy tôn, ghi nhận của tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Nghệ An; cảm ơn các thế hệ cán bộ, phóng viên, viên chức của Báo Nghệ An; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò người đứng đầu để tạo dựng sức mạnh tập thể của các đồng chí nguyên Tổng Biên tập và tập thể Ban Biên tập để Báo Nghệ An có được vị thế hôm nay.

