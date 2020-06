Bảo kê dịch vụ hỏa táng ở Nam Định: Bắt giam trưởng đài hóa thân hoàn vũ

Liên quan đến vụ việc doanh nghiệp ở Nam Định bị tố nâng phí hỏa táng, trưa 5/6, trả lời PV VTC News, Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đại Thủy để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trần Đại Thủy là nhân sự được lãnh đạo Công ty Dịch vụ tang lễ Hoàng Long bổ nhiệm làm trưởng đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (TP Nam Định).

Cũng liên quan vụ việc này, theo Đại tá Phạm Văn Long, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 3 nghi phạm về hành vi cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ba nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hữu Quang (tức Quang "Con", SN 1997, trú tại xã Nghĩa Xá, Nam Trực, Nam Định), có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và hủy hoại tài sản; Trần Xuân Hà (tức Hà "Sắc", SN 1973, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định), có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Bùi Hải Quang (tức Quang "Hà", SN 1978, trú tại phường Mỹ Xá, TP Nam Định).

Các nghi phạm bị bắt trên đều nằm trong vụ triệt phá ổ nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản liên quan Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương (Công ty Trường Dương) và Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long.

Theo điều tra ban đầu, sau khi ký hợp đồng độc quyền với Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (địa chỉ tại xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định), Công ty Trường Dương liên hệ với các cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Nam Định để thông báo và đề nghị cơ sở khi nhận dịch vụ hỏa táng thì thông báo cho Công ty Trường Dương với thỏa thuận mỗi ca 10,5 triệu đồng. Trong đó, 5,5 triệu đồng là tiền hỏa táng, còn lại là dịch vụ xe tang, nhang đèn…

Từ tháng 11/2019, Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà, Bùi Hải Quang cùng một số kẻ khác xuống huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu (tỉnh Nam Định) có hành vi đe dọa một số cơ sở dịch vụ tang lễ, sau đó gặp trực tiếp để yêu cầu các cơ sở dịch vụ tang lễ khi nhận được các ca hỏa táng phải thông báo cho chúng biết, mỗi ca phải nộp thêm 500 nghìn đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các nghi phạm chiếm đoạt 39 triệu đồng của 5 người bị hại.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra án.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo VTC News