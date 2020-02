Bánh kẹo Tràng An 2 ký HĐ mua nước sạch nhưng dùng nước giếng khoan

Giấy phép khai thác nước đã hết hạn nhiều tháng nay nhưng không được công ty gia hạn. Ngoài vấn đề về môi trường, dư luận còn đặt dấu hỏi về chất lượng bánh kẹo mà nhà máy này sản xuất…

Sản xuất bánh kẹo bằng nước giếng khoan

Nhà máy bánh kẹo Tràng An 2 đóng tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Đây là nhà máy của Cty Cổ phần Bánh kẹo Tràng An 2 (thuộc Cty CP bánh kẹo Tràng An Việt Nam).

Cty CP bánh kẹo Tràng An 2 được xây dựng từ năm 2008, đi vào hoạt động từ năm 2010, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2901142331, đăng ký lần đầu vào năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp. Nhà máy được xây dựng trên thửa đất có diện tích 4,29 ha với khoảng 500 công nhân viên. Quy mô 6000 tấn/năm bao gồm các loại bánh gạo, bánh snack, bánh belgi, trứng sữa…

Cty CP Bánh kẹo Tràng An 2 (phường Nghi Thu, TX Cửa Lò, Nghệ An) ký hợp đồng mua nước sạch nhưng lại khoan nước giếng trái phép, quá hạn để sản xuất bánh kẹo

Ngày 21/12/2009 ,nhà máy bánh kẹo Tràng An 2 ký Hợp đồng mua nước sạch với Cty CP Cấp nước Cửa Lò. Tuy nhiên nhà máy này lấy nước “nhỏ giọt” cho có, đến năm 2011 thì đơn phương dừng hẳn, không còn lấy nước sạch nữa.

Mãi đến năm 2014, Cty CP bánh kẹo Tràng An 2 mới được Sở TN-MT Nghệ An cấp giấy phép khai thác nước ngầm (2 giấy phép) với tổng công suất 1.000m3/ngày đêm.

Như vậy, từ năm 2011 đến khi được cấp giấy phép khai thác nước ngầm vào năm 2014, nhà máy này không biết đã “lấy nước từ đâu” để sản xuất bánh kẹo?!

Theo ông Nguyễn Văn Chất, Trưởng phòng Nước, biển và hải đảo thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An thì Cty bánh kẹo Tràng An 2 được cấp 2 giấy phép đó là giấy phép số 07/GP-STNMT cấp ngày 28/02/2014 về thăm dò nước dưới đất, lưu lượng được cấp 500m3/ngày đêm; giấy phép số 57/ GP-STNMT cấp ngày 31/12/2014 về khai thác nước dưới đất, lưu lượng 500m3/ngày đêm. Hai giấy phép này đều có thời hạn 5 năm, tổng lưu lượng là 1000m3/ngày đêm.

Trong khi “câu giờ”, trốn tránh làm việc với báo chí thì phía Cty Bánh kẹo Tràng An 2 “khẩn trương” liên hệ với nhà máy nước Cửa Lò nhiều lần để xin mua lại nước sạch (?!)

Ông Nguyễn Văn Chất cho biết thêm: “Hai giấy phép cấp cho Cty Bánh kẹo Tràng An 2 đã hết thời hạn khá lâu, tuy nhiên đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy Cty này xin gia hạn lại. Nếu sau này cấp phép lại, ngoài tiền cấp quyền khai thác, chúng tôi sẽ truy thu tiền phí xả thải ra môi trường”.

Khi được hỏi việc quá hạn giấy phép khai thác nước ngầm mà đến nay phía Cty bánh kẹo Tràng An 2 vẫn không xin cấp lại thì Phòng Nước, biển và hải đảo có biện pháp xử lý gì không, thì ông Chất cho hay: Khi hết hạn mà họ không xin gia hạn lại giấy phép thì phòng sẽ gửi công văn đề nghị họ làm lại hồ sơ để được cấp lại. Việc xử phạt hay không do phía Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách, nếu có sai phạm sẽ xử lý.

Trốn tránh báo chí và “âm thầm” xin cấp lại nước sạch?

Sau khi nhận được phản ánh của người dân về vấn đề môi trường cũng như những “nghi vấn” về chất lượng bánh kẹo của Cty bánh kẹo Tràng An 2, đầu tháng 1/2020 chúng tôi đã đến đặt lịch làm việc với nhà máy này. Tại đây chúng tôi xuất trình giấy tờ, để lại câu hỏi chờ phía nhà máy hồi âm thì nhân viên cho biết lãnh đạo đang “bận họp”. Tuy nhiên nhiều ngày sau đó, chúng tôi cũng không nhận được phản hồi, tiếp tục điện thoại cho văn phòng Cty này thì được biết lãnh đạo vẫn chưa sắp xếp được lịch.

Nhiều ngày sau đó chúng tôi liên hệ với Văn phòng Cty cũng như Giám đốc nhà máy nhưng đều không nhận được phản hồi. Tiếp đó ngày 31/01/2020, sau khi nhắn tin cho Giám đốc nhà máy thì được vị này cho biết: “Hôm nay tôi đang bận việc riêng và Cty cũng chưa làm việc. Để sang tuần Cty làm việc rồi sẽ sắp xếp trao đổi với anh”. Tuy nhiên nhiều tuần sau đó, mặc dù đã cố gắng liên hệ nhưng PV vẫn không nhận được hồi âm.

Để có thông tin khách quan, đa chiều, ngày 10/2/2020, chúng tôi tiếp tục nhắn tin cho vị Giám đốc này thì được phản hồi: “Văn phòng sẽ gọi điện lại cho các anh”. Tuy nhiên cũng giống như các lần trước, sau nhiều ngày chờ đợi, cũng không nhận được sự phản hồi tích cực từ phía Cty này.

Hai giấy phép được Sở TN-MT Nghệ An cấp cho Cty Bánh kẹo Tràng An 2 đã hết thời hạn khá lâu

Điều lạ lùng là trong khi “câu giờ”, trốn tránh làm việc với báo chí thì phía Công ty Bánh kẹo Tràng An 2 “khẩn trương” liên hệ với nhà máy nước Cửa Lò nhiều lần để xin được đấu nối lại đường ống nước sạch. Hành động của Cty bánh kẹo Tràng An 2 càng gây thêm nhiều “nghi ngờ” của người dân về chất lượng bánh kẹo do nhà máy này sản xuất.

“Nhà máy cấp nước sạch bên cạnh, thừa khả năng cấp nhưng vì sao họ không lấy nước này để sản xuất bánh kẹo mà lại đi khoan nước ngầm? Bánh kẹo là loại hàng thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, vì vậy nguồn nước sử dụng phải hết sức đảm bảo an toàn. Nếu việc sử dụng nước ngầm để tiết kiệm chỉ phi sản xuất, tăng lợi nhuận mà không quan tâm đến sức khỏe người dân là không thể chấp nhận được” – anh Nguyễn Văn H, một người dân ở phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò cho biết.

Việc khai thác nước ngầm trong thời gian qua được pháp luật quy định, quản lý hết sức chặt chẽ. Khai thác với lưu lượng lớn, không tuân thủ quy định sẽ gây nên tình trạng sụt lún, dứt gãy hết sức nguy hiểm. Ngoài ra nước là tài nguyên quý giá, việc khai thác, sử dụng phải đóng tiền cấp quyền cũng như phí xả thải ra môi trường. Vì vậy việc khai thác trái phép, quá hạn của Cty bánh kẹo Tràng An 2 phải được xử lý nghiêm. Tuy nhiên từ trước đến nay, Cty này chưa bị xử lý về vấn đề này. Khi người dân phản ánh, báo chí vào cuộc thì Cty này lại có động thái “câu giờ”, phớt lờ như không có chuyện gì.

Đem vấn đề chất lượng bánh kẹo của Cty bánh kẹo Tràng An 2 sản xuất không lấy nước sạch mà khai thác nước ngầm trao đổi với ông Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng chi cục ATVSTP (Sở Y Tế tỉnh Nghệ An) thì được biết: “Về vấn đề chất lượng bánh kẹo, nguồn nước sản xuất thuộc Sở Công Thương Nghệ An quản lý. Tuy nhiên theo tôi thì để sản xuất bánh kẹo đạt chất lượng, dùng nước sạch do các nhà máy cung cấp thì an toàn, vệ sinh hơn. Các nhà máy cung cấp nước sạch cho Cty họ phải cam kết đảm bảo chất lượng, vệ sinh đầu vào, nếu không thì phải chịu trách nhiệm. Còn phía nhà máy bánh kẹo khoan nước ngầm ngoài xin giấy phép khai thác, họ phải kiểm nghiệm nguồn nước có đạt chất lượng hay không mới được đưa vào sản xuất.”

Kết luận kiểm tra về bảo vệ môi trường trước đây khẳng định Cty bánh kẹo Tràng An 2 có nhiều sai phạm, cần phải khắc phục

Làm việc với ông Bùi Xuân Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn- Môi trường thuộc Sở Công thương Nghệ An thì được biết: “Về chất lượng bánh kẹo, nhà máy bánh kẹo Tràng An 2 tự công bố và tự chịu trách nhiệm, nếu không đảm bảo thì có nhiều cơ quan chức năng xử lý.”

Khi được hỏi lâu nay phía Cty có cung cấp cho Phòng các kết quả quan trắc môi trường, quan trắc chất lượng nguồn nước ngầm để sản xuất bánh kẹo hay không thì ông Hùng cho biết: Không thấy họ gửi lên nhưng nếu yêu cầu thì chắc có lẽ có.

Những phản ánh, “băn khoăn” của người dân về chất lượng bánh kẹo tại Nhà máy bánh kẹo Tràng An 2 là chính đáng, tuy nhiên phía Cty này đã không có câu trả lời thỏa đáng khiến dư luận càng thêm “nghi ngờ”. Chưa kể nhiều năm qua, việc khai thác nước ngầm không có giấy phép, khai thác quá hạn nhưng vẫn không được xử lý triệt để khiến người dân, dư luận càng thêm bức xúc.

