Bàng hoàng phát hiện thi thể nam giới cùng xe máy dưới suối

Sự việc được phát hiện vào trưa 18/1. Vào thời điểm trên, người dân xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn thấy một thi thể người đàn ông cạnh xe mô tô chìm dưới suối đoạn qua cầu Tân Tiến, trên quốc lộ 3B.

Cán bộ địa phương xác nhận với Tiền Phong, danh tính người đàn ông kể trên là Hoàng Văn T, khoảng 40 tuổi, trú tại xã Bắc Ái, huyện Tràng Định. Ông T được cho là đã uống rượu trước khi điều khiển xe mô tô về nhà.

Do không làm chủ tốc độ, trời mưa trơn trượt nên đã tự lao xe xuống suối. Vụ tai nạn khiến ông T. tử vong, còn phương tiện thì hỏng nặng. Lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xử lý sự việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ Công an huyện Tràng Định xác nhận, có vụ việc trên nhưng cho biết, theo quy định riêng của Công an huyện Tràng Định, các thông tin liên quan phải do đích thân Thượng tá Lương Thanh Bình, Trưởng Công an huyện này cung cấp.

Tuy nhiên, khi PV Báo Giao thông liên hệ, Thượng tá Lương Thanh Bình cho biết: “Đúng là có vụ TNGT như vậy; anh, em vẫn đang làm. Muốn có thông tin, mời anh đến gặp Phòng tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn để được cung cấp. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh Lạng Sơn theo quy định”.

Người dân địa phương cho biết, thời điểm cuối năm, nhiều đơn vị trên địa bàn tổ chức tiệc tất niên nên tình trạng “ma men” điều khiển phương tiện vẫn diễn ra như “cơm bữa” trên địa bàn khiến người dân luôn cảm thấy bất an mỗi khi ra đường.

Người dân đề nghị Công an huyện Tràng Định tăng cường xử lý hơn nữa, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe sử dụng rượu, bia góp phần phòng tránh các vụ TNGT đáng tiếc như trên.

Tác giả: Chi Chi (T/h)