Bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới cột điện cao thế

Khoảng hơn 7h ngày 2/3, một số người dân ở xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khi đi làm đồng đã phát hiện một nam giới tử vong trong tư thế treo cổ trên cột điện đường dây 500 KV, gần đó là chiếc xe máy nghi của nạn nhân.

Ngay sau đó nhiều người đã trình báo với các cơ quan chức năng sở tại. Sau khi nhận được tin báo, công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo lên công an huyện và công an TP Hà Nội.

Khu vực nơi phát hiện người đàn ông tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Tốt Động cho biết, qua xác định ban đầu, người đàn ông này là Đ.Đ.H (SN 1980, trú TT Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) là công nhân xây dựng, hiện đã lập gia đình.

Nạn nhân là người gốc ở xã Tốt Động sau đó cùng gia đình chuyển vào Bình Phước. Tuy nhiên, 2 vợ chồng đã chia tay và mới trở về địa phương sinh sống chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Định Nguyễn

Nguồn tin: Saostar.vn