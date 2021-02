Bạn gái Bùi Tiến Dũng đăng loạt ảnh táo bạo với nội y, khoe khéo 'cặp tuyết lê' quyến rũ

Ngày 26/2, Dianka Zakhidova thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đăng bộ ảnh chân dung chụp trong nhà, thể hiện nét đẹp hình thể và cá tính của nàng WAGs 20 tuổi người Ukraine.

Bạn gái thủ môn Bùi Tiến Dũng tạo dáng trên giường, tóc dài buông xoã đến thắt lưng và chỉ diện nội y đen-trắng đơn giản. Ở một khoảnh khắc khác, Dianka khoác thêm chiếc áo mỏng hờ hững, vô cùng gợi cảm và quyến rũ.

Dianka Zakhidova khoe những bức hình chụp nội y nóng bỏng và quyến rũ.

Dianka viết: "There is often great beauty in simplicity" (Tạm dịch: Vẻ đẹp đích thực nằm ở sự đơn giản). Ở dưới những bức hình nóng bỏng của bạn gái, Bùi Tiến Dũng để lại bình luận khá hài hước: “Đẹp trai quá”.

Trước đó, Bùi Tiến Dũng cũng chẳng hề kém cạnh khi chia sẻ trên Instagram một số hình ảnh anh mặc bộ vest trắng và phanh ngực, khoe bụng 6 múi săn chắc. Thủ thành quê Thanh Hoá có được thân hình chuẩn nhờ chăm chỉ tập luyện trong nhiều năm qua.

Tiến Dũng nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo, làm người mẫu vì sở hữu thân hình đẹp, gương mặt góc cạnh nam tính.

Cách đây 6 tháng, Bùi Tiến Dũng và Dianka đã chính thức công khai hẹn hò và thường xuyên thể hiện tình cảm bằng những khoảnh khắc ngọt ngào. Dịp Tết Nguyên đán 2021, Bùi Tiến Dũng còn đưa cô bạn gái người Ukraine về Thanh Hóa ra mắt họ hàng.

Kể từ khi công khai hẹn hò Bùi Tiến Dũng, tên tuổi của Dianka được nhiều người biết đến, nên cô nàng nhận được nhiều lời mời chụp ảnh, tham gia sự kiện. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng trong màu áo CLB TP.HCM.

Ngắm bộ ảnh nóng bỏng của Dianka Zakhidova



Tác giả: Hà Vy

Nguồn tin: saostar.vn