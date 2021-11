Bán đất 'ảo', lừa 150 tỷ đồng của nhiều người

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoàng Mạnh Cường (SN 1985, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) - Giám đốc Công ty Phát An Gia cùng hành vi trên.

Năm 2018 - 2019 Hoàng Mạnh Cường đã sử dụng 2 pháp nhân là Công ty Phát An Gia (mã số doanh nghiệp 0315031900) và Công ty cổ phần bất động sản Phát An Gia (mã số doanh nghiệp 0314443669) để ký kết các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Hợp đồng đặt cọc khu dân cư và thu tiền của khách hàng mua đất tại 5 “dự án” gồm: Dự án khu dân cư Đường 4; dự án khu dân cư Đường 8; dự án khu dân cư Trường Lưu; là dự án 272 Long Thuận) và dự án khu dân cư Võ Văn Hát. Các “dự án” trên do Cường đứng tên quyền sử dụng đất tại các phường Trường Thạnh, Long Phước, Long Trường, quận 9.

Tuy nhiên, trên thực tế, các cơ quan chức năng không hề tiếp nhận hồ sơ và cấp phép đầu tư, xây dựng cho cá nhân Hoàng Mạnh Cường hay Công ty Phát An Gia do Hoàng Mạnh Cường làm Giám đốc tại các thửa đất mà Cường đứng tên quyền sử dụng đất. Thế nhưng, Cường vẫn tự "vẽ" ra 5 dự án không có thật. Khi giao dịch, Cường đưa cho khách hàng xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản vẽ nền đất, mỗi nền đất có diện tích từ 60 -100m2, từng nền đất được đánh ký hiệu để khách hàng lựa chọn...

Ngoài ra, cũng để thu hút nhiều khách hàng, các “dự án” này đều được quảng cáo với những lời “có cánh” như: Dự án đã được quy hoạch đồng bộ, khu dân cư hiện hữu, tiện ích đầy đủ... và khách hàng cũng được đưa đi để tận mắt thấy được vị trí đất.

Thấy giấy tờ đầy đủ, thấy được mảnh đất mà mình sắp mua, nhiều khách hàng đã không ngần ngại đặt cọc. Theo hợp đồng, sau 7 tháng kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc, các bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế đến thời hạn ký hợp đồng chuyển nhượng, ông Cường không thực hiện. Bị khách hàng phản ứng, ông Cường đề nghị khách hàng ký hợp đồng thanh lý hợp đồng đặt cọc và hứa hẹn sẽ trả lại đủ số tiền đã nhận của khách cộng với tiền lãi.

Tin tưởng, nhiều khách hàng ký thanh lý hợp đồng, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ông Cường trả tiền như đã hứa. Liên lạc điện thoại mãi không được, các nạn nhân đến trụ sở công ty thì mới tá hỏa vì cửa đóng then cài, nhân viên nghỉ việc... Trước tình cảnh đó, không biết bấu víu vào đâu, các nạn nhân đã tố giác ông Cường đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng đã xác định, tại 5 “dự án trên, Cường đã tự lập bản vẽ phân thành 193 nền đất, tiến hành ký kết các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Hợp đồng đặt cọc khu dân cư và đã thu tiền của 120 khách hàng với tổng số tiền khoảng 150 tỉ đồng. Số tiền trên khách hàng thanh toán tiền mặt tại Công ty Phát An Gia hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Cường. Với hành vi trên, ngày 9/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Mạnh Cường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, được biết khoảng tháng 8/2018, Hoàng Mạnh Cường và Hoàng Thị Hồng cùng góp tiền mua các thửa đất nêu trên từ Công ty A.D.T.Đ (quận 1). Mỗi người góp 50%. Sau khi nhận chuyển nhượng các thửa đất này, Hồng và Cường đã ký hợp đồng giao cho Công ty Phát An Gia do Cường làm Giám đốc độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền, thu tiền của khách hàng.

Quá trình ký hợp đồng mua bán nền đất, Hồng cùng với Cường đã ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án Central House Đường 4 và thu tiền của 5 khách hàng với số tiền hơn 18 tỉ đồng. Sau khi thu tiền của khách hàng, đến khoảng tháng 3/2020, Cường và Hồng đã ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng các thửa đất này cho các cá nhân khác.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại có liên quan mà chưa trình báo, thì đến cơ quan điều tra tại địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, để làm rõ nội dung liên quan đến Công ty Phát An Gia.

