Bạn cần thay đổi "ngay" điều này trước khi tính đến giảm cân

Luôn hỏi “tại sao”

Một nghiên cứu thú vị chỉ ra rằng những người ăn cùng người khác thường tiêu thụ nhiều hơn 60% so với những người ăn một mình. Như vậy, bạn thường sẽ có ít động lực để ăn hơn nếu đi ăn một mình.

Nhiều người nói rằng căng thẳng làm tăng sự thèm ăn của họ. Vậy tại sao bạn lại căng thẳng? Thay vì ăn uống “thả ga” để quên nỗi buồn và sự căng thẳng, hãy tập hít thở sâu hay đi dạo và gặp gỡ tán gẫu bạn bè. Bạn không nên để tâm trạng mệt mỏi căng thẳng làm xua đi những kiêng kỵ đã đặt ra của bản thân.

Đi ngủ

Tuân thủ lịch trình ngủ là điều cần thiết trong việc kiểm soát cơn đói và sự thèm ăn. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng bạn sẽ cần thêm tới 400 calo mỗi ngày, chủ yếu là thực phẩm giàu chất béo, ít protein nếu như cơ thể ở tình trạng thiếu ngủ (theo Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu). Như vậy, thiếu ngủ chính là nguy cơ tiềm tàng dẫn đến tăng cân.

Ăn vặt bằng sữa chua

Sữa chua (yogurt) gần đây được xác định là thức ăn tăng cường giảm cân hàng đầu của Đại học Harvard do có nhiều chất đạm, giúp bạn hấp thụ nhiều carbs hơn. Hãy ăn sữa chua nguyên chất đã loại bỏ chất béo vào bữa phụ và không thêm đường hoặc chất béo no. Probiotics trong sữa chua có thể giúp bạn đốt cháy chất béo. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm cho những người thừa cân với chế độ 1/2 cốc sữa chua mỗi tối trong 6 tuần lễ. Nhóm người đã ăn sữa chua bổ sung thêm một lượng probiotic (lactobacillus fermentum hoặc L. amylovorus) đối chứng với một nhóm khác ăn sữa chua thường xuyên nhưng có hàm lượng probiotic thấp. Mặc dù không ai trong số các đối tượng giảm cân nhưng những người tiêu thụ sữa chua giàu probiotic đã mất từ 3 - 4% lượng mỡ cơ thể so với 1% ở nhóm kia.

Hạn chế ăn đêm

Bạn hãy tự quy định mốc thời gian ngừng ăn để không ăn vặt thêm vào ban đêm nữa. Nếu “buồn miệng” và muốn ăn gì đó sau bữa tối, bạn hãy thử một tách trà, sữa chua, kẹo cứng hoặc kem thay vì ăn no. Tuy nhiên, bạn cần nhớ đánh răng để loại bỏ hết các thức ăn thừa trong miệng sau khi ăn nhé.

Ăn nhiều rau củ hơn

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên những người ăn kiêng nên ăn ít nhất 3 loại rau củ trong bữa tối thay vì chỉ một loại. Đây là cách giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn mà không tốn nhiều sức lực. Chất xơ kết hợp với nước sẽ giúp bạn mau no mà không phải nạp vào quá nhiều calo. Mẹo nhỏ cho bạn là bạn hãy chế biến các món salad rau trộn không có chứa dầu mỡ và thêm vào nước cốt chanh hoặc rau thơm để món ăn thêm dậy mùi mà không cần các loại sốt chứa nhiều chất béo.

Tác giả: Hướng Dương (TH)

