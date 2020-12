Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn đã ký Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận anh Lê Văn Lương giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho anh Lê Văn Lương.

Trao Quyết định số 1622-QĐ/TW ĐTT- BTC ngày 9/12/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tặng hoa chúc mừng anh Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông khẳng định vị trí, vai trò đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tỉnh đoàn Nghệ An luôn luôn là đơn vị cấp tỉnh được xếp loại thi đua tốp đầu của cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An nhấn mạnh, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn của anh Lê Văn Lương. Ông Nguyễn Văn Thông đề nghị tân Bí thư Tỉnh đoàn, với kinh nghiệm công tác của mình phát huy truyền thống của Tỉnh đoàn Nghệ An; tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đề cao vai trò của tổ chức Đoàn trong việc xây dựng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho Nghệ An trong thời kỳ hội nhập. Do vậy, bên cạnh trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tiếp tục dành sự quan tâm cho tổ chức Đoàn. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần tiếp tục trăn trở, sáng tạo, quan tâm, chăm lo tới thanh niên, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Anh Lê Văn Lương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Lê Văn Lương hứa sẽ tiếp tục học hỏi, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng với tập thể Tỉnh đoàn đoàn kết, đồng lòng xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng lớn mạnh. Đồng thời, tân Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhận thức sâu sắc trách nhiệm lớn lao, nặng nề, tận tâm, tận lực và mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn từ cấp uỷ, chính quyền...

Các lãnh đạo trong BTV Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

BTV Tỉnh đoàn Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh đoàn.

Trước đó, ngày 3/12, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh đoàn và Ủy viên BCH Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Anh Lê Văn Lương - Phó Bí thư Phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh đạt 100% phiếu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong