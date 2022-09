Bắc Ninh: Sát hại tình địch rồi lẩn trốn về quê

Pháp luật

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Minh (SN 1983, trú ở Cẩm Long, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) về tội giết người. Minh chính là đối tượng trong vụ sát hại tình địch do mâu thuẫn ghen tuông, gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua.