Bác đơn kiện của bà Phạm Thị Yến liên quan tới thỉnh vong tại chùa Ba Vàng

Sáng 5-4, TAND TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử vụ bà Phạm Thị Yến đâm đơn kiện UBND phường Quang Trung (TP Uông Bí) và đề nghị hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND phường Quang Trung đối với cá nhân bà Yến liên quan đến việc cúng "oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng.

Trước đó, do được xác định có liên quan đến hoạn động thỉnh vong, "cúng oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng, gây bức xúc trong dư luận, ngày 26-3-2019, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, ông Nguyễn Phúc Quảng, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Yến (SN 1970, cư trú tại tổ 2b, khu 1, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) do hành vi lợi dụng hoạt động "thỉnh vong, gọi hồn", vi phạm nếp sống văn hóa. Theo đó, bà Yến bị phạt 5 triệu đồng. Mức xử phạt này đã áp dụng tình tiết tăng nặng do bà Yến đã vi phạm nhiều lần.

Ngay sau đó, bà Phạm Thị Yến đã khởi kiện UBND phường Quang Trung vì cho rằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND phường Quang Trung đã vi phạm quy định pháp luật về nội dung, sử dụng sai mẫu hay Chủ tịch UBND phường Quang Trung xử phạt cá nhân bà Phạm Thị Yến nhưng không lập biên bản vi phạm hành chính...

Tại phiên tòa, sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử TAND TP Uông Bí nhận định ngày 26-3-2019, UBND phường Quang Trung tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính xác định tại chùa Bà Vàng, bà Phạm Thị yến nhiều lần có hành vi lợi dụng hoạt động thỉnh vong, gọi hồn làm ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa, vi phạm điểm a khoản 2 điều 15 Nghị định 158 của Chính phủ.

Do bà Yến không hợp tác trong quá trình lập biên bản nên dù bà Yến không kí nhưng trong biên bản thể hiện chữ ký của người đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm và có chữ ký của 2 người chứng kiến.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, quyết định xử phạm vi phạm hành chính ngày 26-3-2019 của Chủ tịch UBND phường Quang Trung là đúng trình tự, thủ tục. Sau khi bà Yến khởi kiện, UBND phường Quang Trung đã sửa đổi, bổ sung bằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 43 ngày 16-7-2020 là hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Hội đồng xét xử nhận định việc bà Phạm Thị Yến khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP Uông Bí là không có căn cứ chấp nhận.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP Uông Bí đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Yến.

