Bà Phương Hằng cam kết thôi không livestream tối nay

Bà Phương Hằng "hứa sẽ trở lại vào tuần sau" Trước đó, ngày 28-5, trên fanpage Trường Đua Đại Nam Official đã có thông báo về lần livestream tiếp theo của bà Phương Hằng sẽ diễn ra vào tối nay, 29-5. Tuy nhiên, sáng nay, 29-5, trên trang fanpage này đăng thông báo bà Phương Hằng sẽ không livestream hôm nay và hứa sẽ trở lại vào tuần sau "vì lý do sức khỏe". Thông báo viết: "Chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc! Phương Hằng tôi rất xin lỗi, buổi livestream tối nay sẽ dừng lại, vì tôi bị bệnh hai hôm nay. Khi nào khỏi bệnh tôi sẽ thông báo để trực tuyến cùng quý vị. Tôi biết quý vị đã rất mong chờ gặp tôi, tôi biết quý vị rất yêu mến tôi, nhưng tôi rất xin lỗi quý vị, vì tôi không khỏe. Quý vị thông cảm và luôn yêu mến tôi nhé. Tôi hứa sẽ trở lại vào tuần sau, và sẽ thông báo đến quý vị! Tôi cảm ơn và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe! Mong gặp lại quý vị sớm nhất".