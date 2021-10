Bà con Nghệ An về quê cách ly được miễn phí ăn ở, xét nghiệm

Hơn 7.500 người cách ly tuyến tỉnh, huyện Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Nghệ An, tính đến ngày 8-10 có hơn 25.200 người cách ly, trong đó cách ly tập trung tại tuyến tỉnh và tuyến huyện hơn 7.500 người và hơn 17.400 người cách ly, theo dõi tại nhà. Hai ngày qua, Nghệ An phát hiện 11 người mắc COVID-19 từ các tỉnh phía Nam trở về, đã được cách ly từ trước. Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có 1.890 bệnh nhân COVID-19 và hiện chỉ còn điều trị cho 90 người. Ngoài các cơ sở cách ly do quân đội quản lý, hiện các khu cách ly tập trung tuyến huyện, trường mầm non ở Nghệ An đã được kích hoạt trở lại để đón người dân. Theo Sở Giao thông vận tải Nghệ An, trong 5 ngày qua có hơn 6.500 người Nghệ An từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê.