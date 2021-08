Ập vào nhà nghỉ bắt quả tang bố và “tình trẻ” chưa kịp mặc quần áo, đoạn hội thoại sau đó khiến tất cả phẫn nộ!

Vấn đề quyền riêng tư của bố mẹ luôn là điều mà con cái cần học cách tôn trọng. Bố mẹ sinh ra và nuôi con nhưng không có nghĩa con cái được can thiệp quá sâu chuyện riêng của họ. Dù vấn đề gì xảy đến cũng hi vọng những người một nhà có thể ngồi lại nói chuyện để đưa ra phương án giải quyết phù hợp nhất.

Con trai cùng đám bạn "bắt quả tang" bố

Những đoạn clip ghi lại cảnh con trai “bắt quả tang” bố cùng nhân tình đang được chia sẻ rầm rộ. Theo đó, một anh con trai dẫn theo đám bạn đến nhà nghỉ rồi tìm đúng phòng mà bố đang ở trong. Sau vài tiếng gõ cửa, họ ập vào.

Vừa thấy bố mình đang chung chăn chung giường với người phụ nữ khác, cậu con trai la lên: “Ơ bố, như này là như nào?”.

Ngay lúc đó, cậu ta còn định lao vào đánh bố, tung cả chăn ra ngoài.

“Như này là như nào, là tại sao?”, con trai vẫn hét lên.

Lúc đó, đám bạn đi cùng tiến đến kéo anh chàng ra ngoài để tránh manh động quá. Ông bố vẫn ôn tồn: “Đây là chuyện của tao”.

Cậu con trai có vẻ rất sốc khi chứng kiến cảnh bố mình cùng người phụ nữ khác như thế. Phải cần đến 3 người giữ thì anh ta mới bình tĩnh lại. Đám bạn liên tục yêu cầu anh bình tĩnh, có gì cùng ngồi xuống để bàn tính tiếp.

Một người anh đi cùng nhóm yêu cầu cô bồ mặc áo vào và để cho cậu con trai nói chuyện với bố. Từ cuộc trò chuyện, người ta đã nghe thấy nhiều điều rõ ràng hơn về vấn đề.

Con trai bắt quả tang bố trong nhà nghỉ

Những lời giải thích của người trong cuộc

Cậu con trai không giữ được bình tĩnh, vẫn gào lên và hỏi như thế này là thế nào, tại sao.

Ông bố đã mặc áo, quay sang giảng giải:

- Mẹ mày mất rồi, đấy là việc riêng tư của bố, không ai có quyền ngăn cản.

- Thế hai anh em con thì như nào? Bố có biết hai anh em con đói không?

- Chúng mày đói phải tự lo, lớn rồi tự làm lấy mà ăn.

- Con tưởng là bố đi làm bố lo cho hai anh em con. Nhưng hóa ra như vậy, con đến đây thấy thế này là thế nào.

Thấy anh ta quá manh động, những người khác đã ôm lấy, ngăn cản xung đột.

Đến lúc này, một người trong đám bạn xin phép lên tiếng: “Ông là bố nó, hoàn cảnh thì như thế, vợ ông mất rồi, chúng nó bé như thế này, nó lặn lội từ trong kia nhờ anh em tôi. Ông nỡ lòng nào mà làm vậy, tôi tưởng ông ra đây làm ăn để gửi tiền về nuôi chúng nó”.

Xen ngang giữa những câu nói là hành động vùng lên, lao vào đòi đánh bố của cậu con trai vì quá bực mình khi chứng kiến cảnh bố với người phụ nữ khác.

Ông bố cũng có quan điểm riêng: “Việc quan tâm là quan tâm, việc làm ăn là làm ăn, việc tôi làm, nuôi con tôi là việc của tôi còn chuyện bây giờ là việc rất riêng”.

“Mấy tháng nay ông đã gửi tiền về nuôi chúng nó chưa”, người đàn ông kia vẫn tiếp tục nói.

Đến cuối cùng, không rõ sự việc này được giải quyết ra sao. Nhìn vào hình ảnh trong clip, cậu con trai cũng không còn nhỏ, đến tận nơi bắt quả tang bố rồi hỏi han về chuyện gửi tiền ăn uống khiến dân mạng thấy không hợp lý lắm.

Nhiều người cho rằng, sau khi vợ mất, việc một người đàn ông có bạn gái bên ngoài đâu phải là điều gì đó quá kinh khủng. Nó cũng chẳng trái pháp luật và đúng là chuyện của riêng ông.

Con cái có thể trách móc bố mẹ việc nuôi nấng chưa tốt nhưng chuyện riêng của bố mẹ thì đừng nên can thiệp hay ngăn cản. Họ càng đừng nên lôi kéo bạn bè đến để làm mất mặt người sinh thành ra mình rồi làm ra cuộc tra hỏi vô lí.

Nhìn vào trang phục của những người trong clip thì có thể thấy nó được quay từ cách đây khá lâu rồi. Tuy nhiên không rõ vì sao mà hôm nay lại được chia sẻ lại, gây xôn xao dư luận.

Số khác lại cho rằng đây chỉ là một clip dàn dựng mà thôi. Tuy có thật hay không nhưng rõ ràng vấn đề bên trong khiến người ta phải suy nghĩ thật nhiều.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc