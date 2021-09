Áp thấp gây mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung đêm nay

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, vào hồi 17h ngày 21/9, vùng áp thấp ở vị trí 12-13 độ vĩ Bắc; 117-118 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ ngày 23-24/9, các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Hiện, khu vực tỉnh Bình Định và Bình Thuận đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong khoảng 1-3 giờ tới, khu vực các tỉnh này tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30- 60mm, có nơi trên 80mm. Trong 3-6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Kiên Giang và khu vực Tây Nguyên theo dõi chặt bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp.

Các tỉnh cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các tỉnh khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trong những ngày tới; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tác giả: Dương Hưng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong