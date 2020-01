Ảnh: Trưa 30 Tết, quất cảnh, đào thế vẫn tràn ngập đường phố Vinh

Video: Quất cảnh, đào thế ngập đường phố Vinh trưa 30 Tết Canh Tý

Trưa 30 Tết, cây quất cảnh vẫn đang được bày bán la liệt trên nhiều tuyến phố.

Tương tự quất, hoa đào cũng ế hàng.

Cả dãy dài chỉ có mấy người đứng, đa số là người bán.

Những người bán hàng cho biết, giá quất cảnh năm nay không đắt hơn dịp Tết năm ngoái.

Cả dãy đào quất chỉ có ít người đến xem.

Thi thoảng mới có một cuôc giao dịch thành công.

Cây quất này giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

Những cây quất cao gần 2 mét được bán với giá hơn 1 triệu đồng, tương đương giá vốn mua tại các tỉnh phía Bắc.

Giá "mềm" mà hàng vẫn ế, nhiều người buôn quất "méo mặt" vì coi như mất Tết.

Cảnh vắng hoe này diễn ra ở nhiều con đường bán đào, quất của TP Vinh.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News