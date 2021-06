Anh shipper đi giao đồ ăn bằng Lamborghini khiến dân tình "sốc" nặng, nghe mức giá của con siêu xe còn muốn té xỉu hơn!

Trên MXH, không ít lần dân tình chứng kiến những khoảnh khắc có 1-0-2 liên quan đến các shipper. Trong số đó, gây sốc nhất có lẽ vẫn là những "con trai chủ tịch" giả vờ đi giao đồ ăn vì đam mê.

Mới đây, dân mạng ai cũng té ngửa khi chứng kiến cảnh một nam shipper của hãng giao đồ ăn nổi tiếng nọ chạy siêu xe Lamborghini để đi giao… 1 ổ bánh mì cho khách.

Thực hư chuyện nam shipper đi giao đồ ăn cho khách bằng siêu xe Lamborghini hàng chục tỷ?? (Nguồn: @codyhopper8)

Chiếc siêu xe có màu xanh da trời đẹp mắt, nhìn từ bên ngoài đã thấy mùi tiền phảng phất! Trên đường, có một nhóm thanh niên đứng chờ sẵn, khi nam shipper mở cửa kính xe thì ai cũng hỏi "giao đồ ăn đúng không anh?". Đáp lại, anh shipper mặc áo đỏ đưa ổ bánh mì cho khách rồi cười bảo "thôi, khỏi lấy tiền", sau đó liền nẹt pô phóng xe đi.

Tình huống này khiến không ít dân mạng "sốc" nặng vì lần đầu mới thấy ở Việt Nam có người đi giao đồ ăn bằng Lamborghini??! Nhiều bạn tò mò còn vào hỏi mức giá của siêu xe này. Theo lời người đăng video tiết lộ thì đây chính là dòng Lamborghini Huracan, về đến nước ta có mức giá "sương sương" từ 14 tỷ trở lên thôi chứ mấy!

Chiếc siêu xe trong clip có giá "sương sương" chục tỷ chứ mấy!

Bình luận bên dưới video, nhiều cư dân mạng "bán tín bán nghi" về độ xác thực của video, số khác thì trầm trồ không ngớt:

- "Con trai chủ tịch đang trải nghiệm cảm giác giao hàng để chuẩn bị tiếp quản công ty?"

- "Đang mùa dịch, chồng tương lai của em nhớ mang khẩu trang vào cho an toàn nhé!"

- "Giao hàng cho vui thôi, nẹt pô một cái là hết 10 đơn!"

- "Nhìn clip là biết dàn dựng rồi, chắc đang đóng phim hay quay MV gì đó, xe chưa chạy tới mà ai cũng lia máy quay vào kìa?"

Trước đó, trên TikTok từng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam shipper đi giao đồ ăn cho khách bằng chiếc xe mui trần có giá "sương sương" 4 tỷ, khiến dân tình ai nấy đều giật mình! (Nguồn: @toitaitu92)

