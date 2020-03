Your browser does not support the video tag.

Ấn tượng với video “Việt Nam ơi, đánh bay Corona” của bác sĩ xứ Nghệ

Ca khúc “Việt Nam ơi, đánh bay Corona” (phiên bản mới của ca khúc Việt Nam ơi). Đây là ca khúc được Bộ Y tế lựa chọn sử dụng trong chiến dịch tuyên truyền chống dịch Covid-19, giai đoạn dịch đang diễn ra phức tạp và căng thẳng tại Việt Nam.

Giai điệu, lời ca, thông điệp của ca khúc “Việt Nam ơi, đánh bay Corona” gần gũi, mộc mạc, toát lên tình yêu con người, đất nước Việt Nam, thôi thúc nhân dân cùng đoàn kết và lan tỏa một tinh thần sống tích cực với niềm tin Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch.

Những cảnh quay ấn tượng của qua nhiều ngày "khổ luyện" của các y, bác sĩ bệnh viện tại Nghệ An.

Xúc động và tự hào trước tinh thần yêu nước mà ca khúc mang đến, một bệnh viện tại Nghệ An đã nảy sinh ý tưởng thực hiện video này để cùng Chính phủ, Bộ Y tế truyền tải thông điệp đến nhân dân.

Sau nhiều ngày hào hứng tập luyện vũ đạo và thu âm, ca khúc “Việt Nam ơi, đánh bay Corona” do tập thể y, bác sĩ tại đây thể hiện đã được hoàn thành và “lên sóng”.

Ngay lập tức video trở thành hiện tượng gây sốt trên mạng xã hội với trên 100 ngàn lượt xem, 1.200 lượt share và hàng trăm bình luận bày tỏ sự yêu thích, xúc động khi xem các y bác sĩ trình diễn ca khúc này.

Ca khúc với sự trình diễn của các y, bác sĩ tại Nghệ An đã gây ấn tượng mạnh đối với người xem.

