Án mạng đau lòng ở Quảng Nam: Anh ruột dùng kéo đâm em trai tử vong

Ngày 7/4, công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt khẩn cấp anh ruột dùng kéo đâm trúng ngực em trai dẫn đến tử vong.

Trước đó, lúc 20 giờ, ngày 6/4, xã Quế Phong, (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) ông Trần Đình Nhựt (48 tuổi), trú thôn Gia Cát đã xảy ra mâu thuẫn về chuyện gia đình với em ruột là anh Trần Đình Th. (33 tuổi), trú cùng địa phương.

Trong lúc cãi vã, ông Nhựt đã lấy cây kéo đâm trúng 2 nhát vào ngực của anh Th. dẫn đến bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh này đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin, công an huyện Quế Sơn đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, đối tượng Nhựt đã bị cơ quan Công an bắt giữ khẩn cấp và bàn giao lại cho công an tỉnh Quảng Nam thủ lý điều tra làm rõ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Tác giả: Thư Phùng

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc