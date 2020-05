Ám ảnh trại lợn gần 1.000 con xả mùi hôi thối không chịu nổi

XEM CLIP:

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh ký quyết định xử phạt hành chính trang trại của ông Nguyễn Văn Nam (SN 1972, trú tại xóm 5, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) 150 triệu đồng vào ngày 15/1.

Hộ ông Nam đã vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Người dân xã Cẩm Sơn bức xúc vì trại lợn xả nước thải ra môi trường, bốc mùi hôi thối

Trang trại lợn nằm trên đồi

uy nhiên, trang trại chăn nuôi lợn tại xã Đỉnh Sơn không có báo cáo đánh giá ĐTM.

Trang trại này còn bị đình chỉ hoạt động chăn nuôi 6 tháng để khắc phục hậu quả.

Vậy nhưng, trang trại của ông Nguyễn Văn Nam (em trai của ông Nguyễn Văn Huy, nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh) vẫn liên kết với công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An (Mavin) nuôi gần một ngàn con lợn.

3 hồ lắng toàn phân lợn xả thẳng ra môi trường tự nhiên mà không qua xử lý

Chất thải xả thẳng xuống khe Chẹt, giáp ranh giữa 2 xã Đỉnh Sơn và Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn)

Công ty Mavin là đơn vị đầu tư cơ sở hạ tầng chuồng trại, con giống, thức ăn và kỹ thuật chăn nuôi.

Xả thải bốc mùi hôi thối

Chiều 24/4, người dân ở 2 xã Cẩm Sơn và Đỉnh Sơn phản ảnh về việc trại lợn của ông Nam vẫn tiếp tục hoạt động, xả thải ra môi trường, bốc mùi hôi thối.

Người dân "đột nhập" vào khu vực xả thải ra môi trường của trang trại lợn

Bể lắng sơ sài

Diện tích trang trại của ông Nam được cấp bìa đất sử dụng 50 năm là hơn 21.000m2. Hệ thống chuồng trại được xây dựng trên một quả đồi, có camera giám sát.



Nước thải được xả thẳng từ 1 bể bê tông, từ đó cho chảy xuống 3 hồ lắng được ngăn thành đập đất dọc khe Chẹt. Các bể xả thải đều có màu đen đục, xanh váng, bốc mùi hôi thối.

Ông Nguyễn Mai Trúc (thôn Hạ Du, xã Cẩm Sơn) cho biết, khu vực hồ chứa nước thải trang trại lợn cách khu dân cư chỉ khoảng vài trăm mét.

Ông Nguyễn Mai Trúc bức xúc trước trình trạng ô nhiễm kéo dài

“Có người đã phải bỏ nhà đi, nhiều người muốn làm nhà cũng không dám vì mùi thối”, ông Trúc bức xúc.

Cùng ở thôn Hạ Du, chị Nguyễn Thị Lan cho rằng, việc chăn nuôi làm giàu không ai cấm, nhưng mong công ty có biện pháp xử lý nước thải, đừng để ảnh hưởng môi trường. Nếu để lâu dài bể chứa sẽ ngấm vào nguồn nước, khí độc, thối gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo chị Lan, cả ngày nhà chị phải sống cùng mùi hôi thối. Khoảng thời gian thối nhất là lúc từ 6 - 8h sáng và lúc gia đình ăn cơm buổi chiều tối.

“Vì không chịu được mùi hôi thối nồng nặc, lại nghĩ đến tương lai con cái nên gia đình em chồng tôi là anh Nguyễn Văn Thoan phải từ bỏ kế hoạch xây nhà ở thôn Hạ Du để chuyển đến nơi khác sinh sống”, chị Loan nói.

Ông Khánh đại diện kỹ thuật công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An tại trang trại lợn của ông Nam cho biết, trang trại này vẫn hoạt động và vừa xuất được một lứa lợn đầu tiên gần 500 con và hiện đang nuôi lứa lợn thứ hai là 482 con.

Thân đập được đắp bằng đất thô sơ ở các bể lắng

Trời mưa thì toàn bộ chất thải chảy theo khe Chẹt

Dòng nước thải chảy ra môi trường tự nhiên

Nổi váng xanh ở bể lắng cuối cùng

Ông Khánh, người của công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An

Phòng hành chính công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An tại khu công nghiệp Nam Cấm cho biết, không có lãnh đạo nào phát ngôn về việc nuôi lợn ở trang trại nêu trên

