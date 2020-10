AFC so sánh 'cầu vồng khuyết' của Quang Hải với David Beckham

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Châu Á bất ngờ đăng tải lại bàn thắng của Quang Hải trận trong Chung kết U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc) lên trang Twitter chính thức đồng thời ví Quang Hải như chuyên gia đá phạt Beckham.

AFC mô tả: AFC mô tả: "2 năm trước tại Trung Quốc Quang Hải vẽ nên đường cong chẳng khác gì Beckham!".

Bàn thắng của tiền vệ đang thuộc biên chế Hà Nội FC khi ấy đã mang lại nhiều cảm xúc cho hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam và được mọi người gọi là "cầu vồng trong tuyết".

Sau khi lập siêu phẩm "cầu vồng trong tuyết", tiền vệ sinh năm 1997 có thêm những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp cầu thủ của mình. “Hải con” giờ đã chiếm giữ vị trí không thể thay thế không chỉ ở câu lạc bộ Hà Nội mà còn ở cả Đội tuyển Việt Nam. Liên tục cùng đội bóng áo đỏ gặt hái những danh hiệu cao quý như vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 30 hay lập chiến tích lọt vào tới Tứ kết Asian Cup 2019.

Siêu phẩm sút phạt của Quang Hải được AFC so sánh với Beckham

Tại mùa giải năm nay, Quang Hải đang dần lấy lại phong độ, anh liên tục nổ súng giúp đội nhà có được chức vô địch Cúp quốc gia và hiện đã tham gia vào Top 8 đội đua tranh vô địch ở V.League 2020.

Vào ngày 10/10 tới đây, Quang Hải có dịp so tài với Công Phượng khi Hà Nội FC tiếp đón TP.HCM trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của giai đoạn hai V.League. Ở trận đấu gần đây nhất giữa hai đội tại bán kết Cúp quốc gia 2020, Hà Nội FC đã dễ dàng đánh bại đối thủ với một tỷ số đậm. Do đó nhiều người đang rất háo hức chờ đón màn so tài giữa hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá nội trong lần đụng độ này trên sân Hàng Đẫy.

Tác giả: Bảo Ngọc (T/H)