8 cách đơn giản giúp giảm cân không cần tập cardio gian khổ

Giảm cân không cần ăn kiêng bằng cách ăn nhiều protein

Protein ảnh hưởng khá mạnh đến cảm giác thèm ăn. Nó có thể kéo dài cảm giác no của cơ thể, giảm cảm giác đói và giúp bạn giảm cân không cần ăn kiêng hiệu quả. Do đó, Protein sẽ giúp bạn tiêu thụ ít Calo hơn. Điều này có thể là do sự ảnh hưởng của Protein đến một số hormone có vai trò tạo ra cảm giác đói và no, bao gồm Ghrelin (Hormone đói) và GLP-1 (Hormone kích thích tiết Insulin sau bữa ăn).

Một số nghiên cứu cho thấy việc tăng 15% - 30% lượng protein nạp vào cơ thể đã giúp những người tham gia nghiên cứu ăn ít hơn và nạp vào cơ thể ít hơn 441 calo mỗi ngày và giảm trung bình 11 pound Calo trong 12 tuần, mà không hạn chế bất kì loại thực phẩm nào. Một số thực phẩm giàu protein bao gồm ức gà, cá, sữa chua, đậu lăng, hạnh nhân.

Ăn thực phẩm giàu chất xơ

Giảm cân không cần ăn kiêng bằng cách ăn thực phẩm giàu chất xơ, sẽ làm gia tăng cảm giác nó, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các loại chất xơ, chất xơ nhớt, sẽ đặc biệt hữu ích cho việc giảm cân. Nó giúp duy trì cảm giác no, do đó, sẽ giảm được lượng thức ăn bạn nạp vào. Chất xơ nhớt sẽ trở thành dạng gel khi tiếp xúc với nước. Nó là tăng thời gian hấp thụ chất dinh dưỡng và làm chậm quá trình rỗng dạ dày. Chất xơ nhớt chỉ được tìm thấy trong thực phẩm nguồn gốc thực vật.

Uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, 70% cơ thể người là nước. Do đó, bổ sung đủ lượng nước hằng ngày mang lại rất nhiều lợi ích bao gồm cả cách giảm cân nhanh nhất tại nhà.

Khi bạn cảm thấy đói đột ngột, hãy uống một cốc nước đầy trước. Nếu thấy uống nước xong và không còn đói bụng thì bạn có lẽ cơ thể bạn đang bị mất nước. Vậy, bạn có từng gặp khó khăn khi giữ đủ nước cho cơ thể trong 1 ngày không? Chỉ cần uống khoảng nửa lít nước trước bữa ăn. Bạn sẽ hạn chế được cảm giác đói, thèm ăn từ đó giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Ngoài ra, uống đủ nước cũng đẩy nhanh quá trình chuyển hóa năng lượng. Đồng thời, hạn chế tích tụ mỡ thừa và giúp da đẹp hơn.

Kết hợp và chia nhỏ bữa ăn giúp tiêu thụ calo tốt hơn

Thực tế, cơ thể chỉ tiêu hao lượng calo tương ứng với hoạt động của cơ thể trong khoảng thời gian nhất định. Ngoài khung thời gian đó, năng lượng dư thừa sẽ được tích trữ thành mỡ thừa. Chính vì vậy, để tăng cường hiệu quả giảm cân, bạn nên chia nhỏ các bữa ăn chính thành 4-6 bữa, mỗi bữa cách nhau khoảng 3-4 tiếng. Điều này nhằm đảm bảo cơ thể tiêu thụ hết lượng calo bạn nạp vào cơ thể.

Ngoài ra, bạn cần chú ý kết hợp các nhóm thực phẩm chính cần thiết cho quá trình giảm cân. Bao gồm protein, các loại đậu và rau để duy trì dưỡng chất, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh.

Lên sẵn thực đơn giảm cân mỗi ngày

Để tiết kiệm thời gian đồng thời giúp bản thân tuân thủ đúng các yêu cầu về thực phẩm trong quá trình giảm cân. Bạn nên lên sẵn thực đơn giảm cân theo tuần, theo tháng và áp dụng nghiêm ngặt những gì đã đề ra. Cách giảm cân tại nhà không cần tập thể dục này tưởng đơn giản nhưng sẽ tác động xuyên suốt toàn bộ quá trình. Chúng đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu mà bạn đề ra trước đó.

Chọn đồ uống giảm cân phù hợp

Một mẹo để giảm cân cực tại nhà không cần tập thể dục hay là bạn nên chọn đồ uống lạnh. Cơ thể sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để xử lý chất lỏng mát. Một số loại thức uống như cà phê đen hay trà xanh cũng được khuyên kích sử dụng. Tuy nhiên, có một điều bạn nên biết là nước ép trái cây chứa rất nhiều calo. Vì vậy, nên chọn trái cây giúp giảm cân tại nhà hoặc hạn chế sử dụng nước ép trái cây đóng hộp. Lưu ý là cố gắng bỏ rượu và tránh hỗn hợp rượu với cocktail.

Ngoài ra, có một số loại nước uống giúp giảm cân cực tốt bạn không nên bỏ lỡ chính là nước ép rau. Tạo cảm thấy no lâu trong vài giờ liền chỉ bằng một ly nước ép rau củ có ít hơn một trăm calo sẽ giúp ích rất nhiều cho việc giảm mỡ. Hơn nữa, các loại sữa tách kem cũng đóng góp không nhỏ cho một chế độ ăn uống cân bằng. Hoặc bạn có thể dùng nước dừa, nước cốt dừa để thay thế sữa vì loại nước này rất giàu năng lượng nhưng không hề chứa calo.

Massage

Khoa học đã chứng minh rằng việc massage toàn thân có thể giúp loại bỏ 230 đến 260 calo. Ngoài ra, massage cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm các độc tố có hại ra khỏi cơ thể bạn. Thông qua các động tác xả nước, massage có thể cải thiện lưu thông máu trong cơ thể, giúp giảm mức độc tố trong cơ thể. Loại bỏ độc tố được cho là giúp giảm cân.

Xông hơi

Bạn có thể giảm trọng lượng mà không cần hùng hục với bài cardio. Tất cả những gì bạn cần làm là thư giãn và ngồi trong phòng tắm hơi, giúp đốt cháy tới 600 calo trong vòng một giờ và 300 calo trong nửa giờ. Tuy nhiên, trong khi bạn đang ở trong phòng tắm hơi, đừng quên cung cấp nước cho bản thân.

