7 lợi ích vàng của dưa bở ruột xanh, bạn cần biết

Cải thiện lượng đường trong máu

Khi ăn dưa bở ruột xanh, lượng carbohydrate trong dưa có thể làm tăng mức đường trong máu nhưng tình trạng này chỉ là tạm thời. Theo kết quả từ một nghiên cứu kéo dài 7 năm trên nửa triệu người, tình nguyên viên ăn hoa quả tươi hàng ngày có nguy cơ mắc đái tháo đường thấp hơn 12% so với những người ít ăn trái cây. Đối với người bị đái tháo đường từ trước khi tham gia nghiên cứu, tiêu thụ trái cây ít nhất ba lần mỗi tuần có thể giảm 13–28% rủi ro phát sinh biến chứng. Đồng thời, việc này còn giảm 17% nguy cơ tử vong.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Hỗ trợ thị lực và sức khỏe mắt

Tác động của lão hóa và ánh nắng có thể dẫn đến các vấn đề về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Sự tổn thương tiến triển này đối với các mô mắt mỏng manh gây mất thị lực theo thời gian. Dưa bở ruột xanh có chứa hai chất chống oxy hóa mạnh là lutein và zeaxanthin. Các hợp chất carotenoid này hỗ trợ sức khỏe của mắt và ngăn ngừa sự phát triển của chứng mất thị lực do tuổi tác.

Bổ sung chất điện giải và nước

Thực tế, việc bổ sung nước không chỉ đơn thuần là cung cấp nước cho cơ thể mà còn bao gồm cả cung cấp chất điện giải. Theo các chuyên gia, dưa bở ruột xanh chứa 90% nước bên trong quả, kèm theo một lượng lớn chất điện giải như kali và magie.

Do đó, bạn có thể dùng món trái cây này như một biện pháp bổ sung nước sau khi rèn luyện thể chất hay đơn giản khi cảm thấy khát.

Giúp xương chắc khỏe

Một số chất dinh dưỡng trong dưa bở ruột xanh đóng vai trò quan trọng để duy trì và củng cố xương chắc khỏe.

Giúp làn da khỏe mạnh

Collagen giúp tái tạo và giữ các lớp mô khỏe mạnh được tổng hợp bởi vitamin C. Bên cạnh đó, vitamin C còn là một hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ với nhiệm vụ bảo vệ làn da trước các tia cực tím từ ánh nắng mặt trời. Do đó việc bổ sung vitamin C hàng ngày là rất quan trọng để duy trì lượng collagen cho da. Dưa bở ruột xanh với 53% RDI vitamin C chính là lựa chọn tốt cho sức khỏe và duy trì làn da khỏe mạnh theo thời gian mà bạn có thể tham khảo.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ngoài đem lại lợi ích sức khỏe cho da, hàm lượng lớn vitamin C trong dưa bở ruột xanh còn đảm nhiệm vai trò hỗ trợ chức năng miễn dịch. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp phòng ngừa và điều trị nhiều vấn đề nhiễm trùng đường hô hấp khác nhau, chẳng hạn như viêm phổi hay cảm lạnh.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động

Trên thực tế, có rất nhiều thực phẩm giàu chất xơ hơn dưa bở ruột xanh nhưng đối với những người bị rối loạn tiêu hóa hoặc đang có ý định tập thói quen thêm chất xơ vào chế độ ăn uống thì trước tiên nên chọn loại trái cây này. Các bác sĩ cho rằng 1,4g chất xơ trong dưa sẽ giúp người dùng dễ dung nạp hơn sơ với lượng lớn chất xơ đột ngột được tiêu thụ từ rau củ và các loại trái cây khác.

Tác giả: Lan Anh (t/h)

Nguồn tin: tieudung.vn