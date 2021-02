7 bang ở Mỹ lạnh đến mức 'khẩn cấp', nước Anh âm 23 độ C lạnh nhất 25 năm

Người dân mua hàng hóa từ một trạm xăng tại thành phố Austin, bang Texas hôm 15-2 - Ảnh: AFP

Những gì bị đóng băng sẽ vẫn đóng băng trong một khoảng thời gian dài. -Thống đốc Greg Abbott của bang Texas cảnh báo về trận bão mùa đông ở bang này

Trận bão mùa đông "chưa từng thấy" đã tiếp tục tấn công nước Mỹ ngày 15-2 (giờ địa phương), khiến ít nhất 4 người chết, hàng triệu người rơi vào cảnh mất điện ở bang Texas và cản trở giao thông tại nhiều nơi trên khắp nước này vì băng tuyết dày, theo báo USA Today.

Từ sa mạc thành Bắc Cực

Đài CNN ngày 16-2 cho biết các tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã được đưa ra tại ít nhất 7 tiểu bang gồm Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky, Mississippi và Texas.

Tại Texas, thống đốc đã ra lệnh cho vệ binh quốc gia hỗ trợ. Tại bang Kansas, thống đốc yêu cầu người dân làm mọi cách có thể để dự trữ năng lượng. Ở Kentucky, các quan chức bang nói rằng người dân cần thận trọng khi thời tiết mùa đông lạnh lẽo hơn đang đến.

Texas là bang đang hứng chịu thời tiết lạnh tồi tệ nhất. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Texas và ra lệnh liên bang hỗ trợ cho tiểu bang này. Texas vốn được biết tới với những sa mạc và những đợt nóng khắc nghiệt, nhưng giờ đây bị phủ lên mình lớp băng dày.

Theo Đài BBC, Texas đã ghi nhận nhiệt độ Bắc Cực, với nhiều nơi ở tiểu bang này rơi xuống âm 18 độ C hôm 14-2. Lần đầu tiên toàn bộ tiểu bang này đã bị đặt dưới cảnh báo bão mùa đông. Hơn 2,7 triệu khách hàng ở bang này bị mất điện tính tới 10h sáng 15-2 (giờ địa phương).

Cuối tuần trước, Thống đốc Greg Abbott của Texas cho biết tiểu bang này "sẽ đối diện với một trận bão mùa đông rất nguy hiểm" trong những ngày tới, "khiến việc di chuyển gần như không thể". Ông gọi đây là trận bão "chưa từng thấy" trong lịch sử bang Texas.

"Nơi an toàn nhất để ở là nhà của bạn, thậm chí nếu mất điện. Thời tiết sẽ lạnh hơn nữa, trước khi ấm trở lại. Tình trạng này sẽ không cải thiện cho tới tối 16-2 hoặc sáng 17-2 (giờ địa phương)" - ông Francisco Sanchez, phó điều phối viên quản lý tình trạng khẩn cấp hạt Harris, hạt đông dân nhất của bang Texas, cho biết.

Báo Washington Post đánh giá cái lạnh đang lan rộng bất thường tại Mỹ. Thời tiết lạnh đến trực tiếp từ Bắc Cực. Theo Cơ quan thời tiết quốc gia (NWS) của Mỹ, khối khí Bắc Cực đang lan xuống phía nam, vượt qua các khu vực vốn quen với thời tiết lạnh lẽo.

Sau trận bão đầu tiên gây ra tuyết và băng tối 14 và sáng 15-2, theo NWS, một trận bão khác đang trên đường đến ngày 17-2 và dự kiến mang theo băng tuyết nhiều hơn.

Trong bối cảnh đó, công tác phân phối vắcxin ngừa COVID-19 ở nhiều tiểu bang và thành phố của Mỹ đang chậm đi.

Mùa đông lạnh kỷ lục ở châu Âu

Không chỉ Mỹ, nhiều quốc gia khác những ngày qua đã bị tuyết trắng bao phủ, ảnh hưởng tới nhiều hoạt động. Tại Nga, tuyết dày đã chôn vùi nhiều con đường ở thủ đô Matxcơva, làm đứt gãy giao thông, trì hoãn các chuyến bay khi nhiệt độ rơi xuống âm 15 độ C. Hôm 12-2, Matxcơva chứng kiến lượng tuyết rơi phá kỷ lục theo ngày của năm 1973. Đầu ngày 13-2, tuyết trong thành phố đã dày tới 56cm. Khoảng 60.000 người đã tham gia dọn dẹp đường phố.

Trong khi đó, nước Anh ghi nhận nhiệt độ lạnh nhất trong vòng 25 năm ở Braemar, Aberdeenshire tối 10-2, khi nhiệt độ rơi xuống âm 23 độ C. Tại Scotland và nhiều khu vực của Xứ Wales, Bắc Ireland và miền bắc Anh, các cảnh báo thời tiết màu vàng về tuyết và băng đã được đưa ra. Tại London, một số phần của sông Thames đã bị đóng băng.

Còn Hi Lạp hứng lượng tuyết rơi dày nhất trong 12 năm, dẫn tới cảnh mất điện, cản trở giao thông và buộc nhiều người dân ở lại trong nhà hôm 15-2. Đợt lạnh quét qua khắp Hi Lạp từ hôm 13-2, đẩy nhiệt độ xuống âm 20 độ C ở miền bắc nước này và khiến tuyết rơi hiếm hoi ở Athens sau giai đoạn thời tiết ấm.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực miền trung và tây bắc nước này đã hứng lượng tuyết dày, khiến giao thông ùn ứ ở Ankara và Istanbul.

Theo Washington Post, căn cứ vào tác động đối với nông nghiệp và kinh tế, đợt rét đột ngột lần này có thể sẽ được đưa vào danh sách "những sự kiện thời tiết hàng tỉ USD" của năm 2021 do phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, thời gian kéo dài và tính nghiêm trọng của nó.

25 bang ở Mỹ bị ảnh hưởng Cơ quan thời tiết quốc gia (NWS) của Mỹ cho biết đã đưa ra cảnh báo bão mùa đông, khuyến cáo thời tiết mùa đông hoặc cảnh báo bão băng với hơn 150 triệu người ở 25 tiểu bang, trải dài hơn 3.218km từ bang Texas ở phía nam tới bang Maine ở phía bắc. Hàng trăm ngàn người rơi vào cảnh mất điện, xe tải trượt ra khỏi đường, còn ôtô đâm nhau trên những con đường phủ băng... là những cảnh tượng được báo New York Times điểm ra để cho thấy hậu quả của thời tiết đang khắc nghiệt ở Mỹ.

