6 con tê giác chết bất thường trong khu sinh thái: Kiểm lâm lên tiếng

Cá thể tê giác được nuôi trong khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Nghệ An). Ảnh: MT

“Hiện nay chưa xác định được nguyên nhân 6 con tê giác chết. Vừa qua, cơ quan thú y đã vào cuộc, xác định không phải nguyên nhân do dịch bệnh. Hiện cơ quan công an đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi giám định tại Hà Nội để tìm nguyên nhân. Khi có kết quả, công an sẽ có hướng điều tra cụ thể” – ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Gấu được nuôi trong khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Ảnh: MT

Theo ông Tuấn, mục đích của doanh nghiệp đưa động vật hoang dã về nuôi để kinh doanh du lịch. Họ có đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, có bác sĩ thú y riêng, ngoài ra còn mời bác sĩ về khám định kỳ 1 tháng/lần, với chi phí khoảng 50 triệu.

“Ở góc độ quản lý nhà nước, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, khuyến cáo, kiểm tra theo quy định. Cơ quan quản lý nhà nước chỉ xử lý trong trường hợp chủ cơ sở sử dụng động vật sai mục đích, chuồng trại không đảm bảo. Còn các điều kiện chăm sóc thuộc trách nhiệm của chủ doanh nghiệp” – ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ có 2 cơ sở được phép nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm là Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm của Tập đoàn Mường Thanh và Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn của Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm (xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu).

Vào năm 2021, 1 con hổ trưởng thành nặng 150 kg được nuôi nhốt tại Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn cũng bị chết.

Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm có 9 con tê giác, được mua từ nước ngoài về nuôi trong môi trường bán hoang dã để phục vụ du lịch từ nhiều năm nay, với giá khoảng 1 tỉ đồng mỗi con. Sau khi 6 con chết bất thường, 3 con còn lại đang được theo dõi chặt chẽ.

Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (tại xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm, Diễn Châu) có tổng diện tích 300ha. Đây là dự án của Tập đoàn khách sạn Mường Thanh, khởi công từ năm 2014.

Tại đây có vườn thú hoang dã với 70 loài động vật, hơn 2.000 cá thể thú, trong đó có nhiều cá thể quý hiếm từ châu Phi, Nam Mỹ… như hổ trắng, tê giác, linh dương, hươu cao cổ, hà mã…

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động