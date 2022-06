5 đại học Việt Nam vào Bảng xếp hạng THE Châu Á 2022

Theo đó, Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) có vị trí xếp hạng trong nhóm 301-350 Châu Á trong tổng số 616 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng.

Bên cạnh ĐHQGHN, Việt Nam có thêm 4 cơ sở giáo dục đại học khác cũng có mặt trong Bảng xếp hạng THE Châu Á 2022 là Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Duy Tân.

Vị trí và điểm xếp hạng của ĐHQGH trên Bảng xếp hạng Đại học Châu Á 2022 của THE (Ảnh: chụp màn hình).

Để thực hiện và công bố Bảng xếp hạng các trường đại học Châu Á năm 2022, Times Higher Education đã sử dụng bộ tiêu chí gồm 13 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí: Giảng dạy (25%), Nghiên cứu (30%), Trích dẫn (30%), Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ (7,5%) và Triển vọng Quốc tế (7,5%).

Như vậy, trong tổng số 5 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng, ĐHQGHN được đánh giá cao nhất ở nhóm tiêu chí Giảng dạy (môi trường học tập, 22.3 điểm), trong khi đó Trích dẫn là thế mạnh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường đại học Duy Tân. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh vẫn duy trì thế mạnh của mình ở Thu nhập chuyển giao tri thức và công nghệ qua các năm xếp hạng.

Năm 2022, có 616 cơ sở giáo dục thuộc 30 quốc gia/vùng lãnh thổ khu vực Châu Á được THE xếp hạng (tăng 65 cơ sở giáo dục so với năm 2021), trong đó Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục của trong bảng xếp hạng này (Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Duy Tân lần đầu được xếp hạng sau khi THE thay đổi cách chuẩn hóa các chỉ số xếp hạng).

Kết quả xếp hạng năm 2022, top 7 đứng đầu vẫn là Đại học Thanh Hoa (Tsinghua - Trung Quốc), thứ 2 là Đại học Bắc Kinh (Peking - Trung Quốc), thứ 3 là Đại học Quốc gia Singapore, thứ 4 là Đại học Hồng Kông… như kết quả xếp hạng năm 2021.

Hai vị trí thứ 8 và thứ 9 là sự thay đổi chỗ của Đại học Quốc gia Seoul (từ top 9 năm 2021 lên top 8 năm 2022) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (từ top 8 năm 2021 xuống top 9 năm 2022). Đại học Phúc Đán - Trung Quốc tăng hạng từ thứ 11 năm 2021 lên top 10 năm 2022.

Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Singapore có 2 trường tham gia xếp hạng nhưng đều ở vị trí top đầu bảng xếp hạng, Đại học Quốc gia Singapore đứng thứ 3 và Đại học Kỹ thuật Nanyang đứng thứ 5.

Thái Lan tiếp tục có 17 trường trong Bảng xếp hạng THE Châu Á 2022; ĐH Mahidol vẫn đứng đầu ở Thái Lan với vị trí 145 ở Châu Á (vị trí 130 năm 2021).

Malaysia cũng có thêm 3 trường đại học được xếp hạng trong năm nay, nâng tổng số lên thành 18 trường đại học, trong đó Đại học Malaya đứng đầu ở Malaysia với thứ hạng 55 ở Châu Á (49 năm 2021).

Indonesia có 14 trường được xếp hạng trong năm nay (tăng 5 so với năm 2021). Philippines có 2 trường tham gia xếp hạng, trong đó ĐH Philippines đứng đầu ở Philippines và có vị trí 129 ở Châu Á (so với vị trí 84 năm 2021).

Nhóm 10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong Bảng xếp hạng Đại học Châu Á năm 2022.

Trước đó, tháng 04/2022, Tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả xếp hạng của bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Đây là bảng xếp hạng lấy việc tiên phong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc làm tiêu chí để xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu.

Ở lần xếp hạng này, ĐHQGHN có thứ hạng 601-800 thế giới, cùng với các cơ sở giáo dục khác của Việt Nam như Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Phenikaa và 3 cơ sở giáo dục mới tham gia xếp hạng trong năm nay: Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH FPT và Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Cũng trong tháng 4/2022, tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố kết quả bảng xếp hạng 51 lĩnh vực thuộc 5 nhóm lĩnh vực của 1543 cơ sở giáo dục đại học thế giới, với khoảng 14000 chương trình đào tạo. Trong Bảng xếp hạng QS thế giới theo lĩnh vực năm 2022 (QS WUR by subject 2022) này, ĐHQGHN tiếp tục gia tăng vị thế tại các lĩnh vực mũi nhọn.

Ngoài 5 lĩnh vực tiếp tục được xếp hạng (trong đó có 4/5 lĩnh vực gia tăng vị trí xếp hạng), ĐHQGHN có thêm 1 lĩnh vực mới được xếp hạng lần đầu tiên là Kỹ thuật điện và điện tử (Engineering - Electrical & Electronic).

Trong 6 lĩnh vực được QS xếp hạng trong QS WUR by subject 2022 gồm: Khoa học máy tính và hệ thống thông tin, Cơ kỹ thuật, hàng không và chế tạo, Toán học, Vật lý và thiên văn học, Kinh doanh và Khoa học quản lý và Kỹ thuật điện và điện tử, ĐHQGHN có tới 5/6 lĩnh vực thuộc top 500 thế giới - đặc biệt 3 lĩnh vực Toán học (Mathematics); Vật lý và Thiên văn học (Physics & Astronomy) và Kinh doanh và Khoa học quản lý (Business & Management Studies) đều được xếp hạng số 1 tại Việt Nam.

Tác giả: Nhật Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí