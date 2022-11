5 bài tập nam giới nên tránh để giảm cân

Các bài tập cơ bụng không hiệu quả để xây dựng cơ bụng 6 múi như bạn nghĩ. Ảnh: Freepik.

Theo Medical News Today, đàn ông thường giảm cân nhanh hơn phụ nữ. Lý do là đàn ông thường có khối lượng cơ nạc lớn hơn phụ nữ. Điều này có vẻ hơi bất công, nhưng một nghiên cứu năm 2018 đã chứng minh điều này là đúng. Nghiên cứu đã quan sát hơn 2.000 đàn ông và phụ nữ thừa cân, tiền đái tháo đường tuân theo chế độ ăn kiêng 810 calo mỗi ngày trong hai tháng. Dữ liệu cho thấy đàn ông giảm cân thành công nhiều hơn 16% so với phụ nữ.

Eat This Not That đã tham khảo ý kiến của chuyên gia sức khỏe chia sẻ một số mẹo giảm cân hiệu quả dành cho nam giới, bao gồm cả những bài tập mà bạn không nên lãng phí thời gian.

Mike Bohl, huấn luyện viên cá nhân và thành viên hội đồng chuyên gia y tế của Eat This Not That chỉ ra tập luyện thể dục luôn có lợi, nhưng có 5 bài tập nam giới nên tránh khi muốn giảm cân.

Tập cơ bụng với máy

Đầu tiên và quan trọng nhất, các bài tập cơ bụng không hiệu quả để xây dựng cơ bụng 6 múi như bạn nghĩ. Tiến sĩ Mike Bohl giải thích: "Đúng là máy móc có thể giúp tăng cường sức mạnh cho cơ thẳng, hình thành nên cơ 6 múi nhưng việc có 6 múi chủ yếu liên quan đến lượng mỡ dưới da bao phủ cơ hơn là kích thước của cơ bắp".

Việc thực hiện các bài tập cốt lõi để giữ thăng bằng, ổn định cột sống và tư thế tốt vẫn là điều cần thiết, nhưng khi nói đến việc đốt cháy calo với mục tiêu loại bỏ mỡ bụng, máy tập cơ bụng tự hoạt động sẽ không giúp bạn tạo được cơ bụng mong muốn.

Tập cơ chân, đùi với máy

Thực hiện các bài tập cho cơ bụng, cơ hông và chân không phải là cách tốt nhất tại phòng tập thể dục. Tiến sĩ Mike Bohl chỉ ra: "Những bài tập này tác động đến các cơ trong một phạm vi chuyển động tương đối hạn chế và không đốt cháy đủ lượng calo để giảm mỡ trên cơ thể".

Đàn ông thường giảm cân nhanh hơn phụ nữ do khối lượng cơ khác nhau.

Tập yoga và pilates

Tiến sĩ Mike Bohl giải thích yoga và pilates rất tuyệt vời để tăng cường sức khỏe tinh thần, sự cân bằng và tính linh hoạt của bạn, nhưng chúng không có lợi cho việc giảm cân nhanh chóng. "Những bài tập này đốt cháy một lượng calo tương đối thấp trong khoảng thời gian bạn luyện tập", tiến sĩ chia sẻ.

Tập aerobic cường độ vừa phải

Các bài tập thể dục nhịp điệu như chơi quần vợt, chạy bộ và bơi lội là cách tuyệt vời để cải thiện nhịp tim, tăng cường sức khỏe tim mạch và đốt cháy calo.

Tiến sĩ Mike Bohl cho biết một thói quen tập luyện hoàn chỉnh, bao gồm cả mục tiêu giảm cân phải bao gồm bài tập aerobic, nhưng bản thân việc thực hiện bài tập aerobic ở cường độ cao có thể gây ra kết quả tiêu cực khi xét đến thành phần cơ thể.

"Nếu bạn chỉ tập cardio cường độ cao và không kết hợp tập luyện sức mạnh vào thói quen của mình, bạn có thể mất khối lượng cơ bắp. Về lâu dài, điều này làm chậm quá trình trao đổi chất", tiến sĩ Mike Bohl nói.

Các bài tập chuỗi khép kín tốt có thể đốt cháy calo và giúp giảm cân rõ rệt là chống đẩy, ngồi xổm, kéo xà và gập bụng.

Bài tập chuyển động đơn nhắm vào các nhóm cơ nhỏ

Bất kỳ bài tập nào khiến bạn tốn nhiều thời gian hơn mức bạn phải bỏ ra đều cần được đánh giá lại. Khi bạn đang cố gắng giảm cân, hãy cân nhắc xem bài tập cụ thể nào mà bạn thực hiện sẽ "khiến bạn phải trả giá".

Thời gian tập gym của bạn rất quý giá và có hạn. Mục tiêu giảm cân có nghĩa là thời gian của bạn phải được sử dụng một cách khôn ngoan. Các bài tập liên quan đến chuyển động nhắm vào các nhóm cơ nhỏ có thể hiệu quả trong việc xây dựng các cơ cụ thể đó, nhưng không phải là cách tốt nhất để giảm cân.

Ví dụ, gập bắp tay rất tốt để cải thiện sức mạnh của cánh tay và nâng bắp chân là một lựa chọn khôn ngoan để tăng cường sức mạnh cho chân. Tuy nhiên, tiến sĩ Mike Bohl giải thích cả hai bài tập này đều không đốt cháy nhiều calo hoặc giảm cân hiệu quả khi so sánh với các bài tập toàn thân.

Đàn ông nên tập gì để giảm cân?

Để sử dụng thời gian hiệu quả nhất, tiến sĩ Mike Bohl khuyên nam giới nên tập trung vào các bài tập kích hoạt đồng thời nhiều nhóm cơ, đặc biệt là các nhóm cơ lớn.

Nhiều bài tập chuỗi khép kín rất tốt trong việc nhắm mục tiêu vào nhiều vùng trên cơ thể. Các bài tập chuỗi khép kín là các bài tập thường được thực hiện với một vật cố định (như mặt đất, thanh xà) hoặc có thể dùng tạ. Các bài tập chuỗi khép kín tốt có thể đốt cháy calo và giúp giảm cân rõ rệt là chống đẩy, ngồi xổm, kéo xà và gập bụng.

