4 người trong gia đình tử vong sau cú tông xe tải

Vụ tông xe xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 12/1 tại đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua địa phận tổ dân phố Liên Sơn, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Theo Ban ATGT Thanh Hóa, ôtô tải do tài xế Lê Hữu An (trú phường Tĩnh Hải, Nghi Sơn) cầm lái xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Trọng Thu (45 tuổi, trú phố Liên Sơn, phường Hải Thượng) điều khiển.

Ông Thu chở theo vợ Nguyễn Thị Thảo (42 tuổi) cùng con gái 10 tuổi và con trai 9 tuổi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.H.

Tai nạn khiến bé trai tử vong tại chỗ, ba người còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng.

Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt để chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả vụ việc.

Ủy ban ATGT Quốc gia đã báo cáo vụ việc với Phó thủ tướng Thường trực và đề nghị Ban ATGT tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh nồng độ cồn của lái xe tải và các thông tin liên quan.

Ngành chức năng cũng được yêu cầu cần khẩn trương thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Phường Hải Thượng, nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Quỳnh An

Nguồn tin: zingnews.vn