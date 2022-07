4 người bị chém thương vong: Các nạn nhân phải chuyển bệnh viện tỉnh

Sáng 13/7, thông tin trung tâm y tế huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã chuyển 2 bệnh nhân Vi Công K. (SN 1976) và Lương Văn V. (SN 1978), cùng trú tại xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ lên bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An sau khi cấp cứu.

Trước đó, vào 5h ngày 12/3, cả hai nạn nhân được đưa vào trung tâm y tế trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, bệnh nhân Lương Văn V. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do bị dao chém. Kết quả gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay; chấn thương gan do vết thương thấu bụng; phù nề một vài ruột non; gãy xương đòn trái; tràn ít dịch khoang màng phổi hai bên…

Còn bệnh nhân Vi Công K. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu và vai trái có vết chém. Sau khi thăm khám, chụp chiếu, không thấy tụ máu nội sọ trên phim chụp; bị phù nề tụ khí phần mềm dưới da vùng thái dương trái.

Các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu bệnh nhân. Ảnh Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ.

Ngay sau đó, toàn bộ ekip trực, các bác sỹ chuyên khoa, trưởng khoa Ngoại và lãnh đạo đơn vị khẩn trương chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh nhất cho ca mổ cấp cứu.

Các vết thương đều rất sâu và nặng, hai phòng mổ được huy động tối đa. Cũng vì vậy, bác sỹ CKII Thái Hải Đăng, giám đốc Trung tâm Y tế Tân Kỳ và bác sỹ CKI Vi Văn Hùng, Trưởng khoa Ngoại làm phẫu thuật viên chính.

Ca mổ kéo dài hơn 2 tiếng. Cuối cùng cả hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên cả hai đã được chuyển đi bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục xử lý.

Hiện bệnh nhân Vi Công K. đã được chuyển lên khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống điều trị; Còn bệnh nhân Lương Văn V. chuyển khoa Gây mê hồi sức để phẫu thuật, xử trí tổn thương.

Ngoài ra, còn một nạn nhân nữa là bà Lô Thị H. (SN 1964) cũng được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An. Hiện ngoài vết thương nặng ở đầu gối thì toàn thân bà H. cũng bị đau nhức do hung thủ dùng bơm xe đạp đánh đập.

Tang vật và một góc hiện trường. Ảnh Công an Nghệ An.

Như tin đã đưa, vào 4h ngày 12/7, Lương Văn Thảo (SN 1983), trú xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cầm dao (loại dao phát rẫy, người dân địa phương quen gọi là rạ) đi sang 3 gia đình hàng xóm bất ngờ tấn công mọi người. Hậu quả, chị Hồ Thị H. (SN 1986) tử vong, 3 nạn nhân trên bị thương nặng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp đối với Lương Văn Thảo; đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra và hoàn thiện hồ sơ để chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn