350 tấn hàng hóa nghĩa tình người dân xứ Nghệ gửi vào TP.HCM

Your browser does not support the video tag.

Hơn 350 tấn hàng hóa người dân Nghệ An gửi vào TP.HCM - Video: DOÃN HÒA

Sáng 16-7, hàng trăm chuyến xe tải từ 21 huyện, thành phố, thị xã ở Nghệ An chở theo nông sản, hàng hóa của người dân quyên góp nối đuôi nhau hướng về cảng Cửa Lò.

Đây là nơi tập kết hàng hóa được vận động từ chương trình tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác" do UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động, để chuyển vào TP.HCM hỗ trợ người dân chống dịch COVID-19.

Các loại hàng hóa rất đa dạng, chủ yếu là các loại rau củ như bầu, bí, chuối xanh đến những thực phẩm chế biến sẵn bảo quản được dài ngày như khô cá, lạc rang, chà bông…

Để thuận tiện cho việc vận chuyển, phân phối hàng hóa, các loại nông sản được phân loại, chia nhỏ theo từng ký và dán nhãn tên rõ ràng.

Chuối xanh, rau củ quả, thực phẩm chế biến sẵn được người dân Nghệ An gom góp gửi vào TP.HCM - Ảnh: MINH SINH

Một số địa phương miền núi có ca COVID-19 như huyện Tương Dương dù đang phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 song người dân đều đồng lòng chia sẻ từng quả bầu, bí, gói măng, hũ lạc, cà pháo muối…

"Nghe tin người dân TP.HCM gặp khó khi mua thực phẩm, rau xanh, chúng tôi muốn góp một chút cây nhà lá vườn gửi vào cho bà con, cùng vượt qua khó khăn những ngày cách ly xã hội", bà Vi Thị Giang - 57 tuổi, ngụ xã Tam Quang, huyện Tương Dương - bày tỏ.

Các chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An làm chà bông, khô ca gửi vào cho người dân TP.HCM - Ảnh: HUYỀN THƯƠNG

Lạc đóng gói được chia nhỏ từng gói là tình cảm của người dân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An gửi vào hỗ trợ người dân TP.HCM - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Trình Văn Nhã - chủ tịch UBND Thanh Chương cho biết: "Năm ngoái, khi một số địa phương trong huyện xảy ra lũ lụt, nhiều chuyến xe cứu trợ từ khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có TP.HCM, đã về với bà con. Mấy ngày qua, bà con rất hưởng ứng gom góp nông sản để chuyển vào TP.HCM với hi vọng chút tình cảm này sẽ giúp người dân vững tin sớm đẩy lùi dịch bệnh".

Theo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, chỉ sau 4 ngày phát động chương trình "Vì thành phố mang tên Bác", hơn 350 tấn hàng hóa trị giá hơn 8,6 tỉ đồng đã được nhân dân Nghệ An quyên góp, ủng hộ cho TP.HCM. Đây được xem là cuộc vận động lớn nhất trong thời gian ngắn ở Nghệ An và nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

Dự kiến 3 ngày tới, số hàng này sẽ được chuyển vào TP.HCM và được phân phối đến tận tay người dân các khu dân cư phong tỏa, cách ly.

"Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, đằng sau mỗi hộp cá khô, cà muối, mớ rau, quả trứng...là những tình cảm của người dân xứ Nghệ gửi về TP.HCM thân yêu nhằm chia sẻ, động viên cùng chính quyền và nhân dân TP.HCM sớm đẩy lùi dịch bệnh", bà Võ Thị Minh Sinh - chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nói.

Cán bộ dân quân tự vệ hỗ trợ chuyển hàng hóa từ các xe tải của các huyện xuống khu vực tập kết cảng Cửa Lò - Ảnh: DOÃN HÒA

Hơn 350 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm được người dân Nghệ An quyên góp sẽ vào TP.HCM "tiếp sức" cho người dân chống dịch COVID-19.- Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ