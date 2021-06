3 ngày trước đám cưới, cô gái chết thảm trong tình trạng bán khỏa thân, danh tính hung thủ gây ngỡ ngàng

Chỉ còn 3 ngày là tới đám cưới nhưng Marina Pankratova (26 tuổi) ở Nga tử vong sau vụ tấn công kéo dài suốt 3 tiếng. Thi thể của cô dâu sắp cưới nằm trong căn hộ suốt 2 ngày mà không ai biết, mãi cho tới khi mẹ chồng sắp cưới phát hiện ra.

Cô được tìm thấy trong tình trạng bán khỏa thân, nằm trên chiếc giường đẫm máu trong phòng thuộc căn hộ mà cô đang sinh sống trên đường Kolpachny thuộc thủ đô Moscow.

Một cô gái đã tử vong 3 ngày trước khi cưới.

Đáng nói hơn, hung thủ sát hại Pankratova chính là chồng sắp cưới của cô, anh Alexander Voronin (26 tuổi). Hắn ta là một đặc vụ và là con trai của một cựu sĩ quan an ninh cấp cao của Ủy ban an ninh quốc gia Nga. Sau khi gây án, Voronin đã cố gắng chạy trốn ra nước ngoài nhưng bị chặn lại do lệnh hạn chế di chuyển vì đại dịch Covid-19.

Cảnh sát cho biết, gã đàn ông này đã đâm chết vợ sắp cưới bằng ít nhất 83 nhát dao. Khủng khiếp hơn, bằng chứng tại tòa án Moscow cho thấy, khuôn mặt của nạn nhân bị biến dạng nghiêm trọng, hộp sọ bị vỡ vì tác động của một vật thể không xác định, có thể là chân ghế hoặc đầu cùn của một chiếc rìu. Trên người và tay chân của cô cũng đầy vết thương, một số vết thương do bị đấm và đá.

Pankratov bên chồng sắp cưới Voronin và cũng là hung thủ sát hại cô.

Khi Voronin bị bắt giữ vì nghi là hung thủ sát hại vợ sắp cưới, bố của anh ta khẳng định rằng anh ta không phải là hung thủ. Ông nói rằng, từ những vết thương trên cơ thể cho thấy, hung thủ là một kẻ thuận tay phải trong khi đó con trai ông lại thuận tay trái. “Tôi nghĩ có ít nhất hai gã đàn ông đã làm ra chuyện này”, bố của Voronin nói.

Trước tòa, Voronin cũng nói rằng hắn ta không nhớ gì cả. Tuy nhiên, đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, Voronin đã ra tay đánh vợ sắp cưới khi họ đi bộ về nhà. Voronin rời căn hộ mà anh ta ở chung với cô dâu sắp cưới ngay sau khi cô bị giết và không ai khác được nhìn thấy đi vào căn hộ.

Thi thể của Pankratova được tìm thấy trong tình trạng bán khỏa thân.

Cảnh sát cũng mời 5 người bạn gái cũ của Voronin tới thẩm vấn và tất cả đều báo cáo họ từng bị hắn ta lạm dụng. Thậm chí, hắn còn trói một người phụ nữ và dọa ném con của cô ra ngoài cửa sổ.

Một người bạn của Pankratova gần đây cho biết, Pankratova đã khiếu nại về hành vi bạo lực gia đình với cảnh sát, nhưng sau đó cô đã rút đơn kiện và đồng ý kết hôn với Voronin. Cô thậm chí đã chuẩn bị một chiếc váy cô dâu xinh đẹp để khoác lên mình trong ngày trọng đại nhưng không ngờ rằng bị kịch lại xảy ra do chính người cô chuẩn bị kết hôn.

Gã cầm thú cuối cùng bị tuyên án 14 năm rưỡi tù về tội giết người. Khi sự việc được phơi bay, hàng xóm và bạn bè của cặp đôi đều rất sốc, bởi lẽ trong mắt họ thì Voronin và Pankratova là một cặp rất đẹp đôi, luôn đối xử dịu dàng với nhau. "Tôi bị sốc. Họ là một cặp đôi đẹp và thông minh", một người hàng xóm nói.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn