22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Các quán nói giá "quá chát"

Kết quả kiểm tra ban đầu là chưa có "chặt chém" Như Dân trí đã phản ánh, trên mạng xã hội lan truyền đoạn thông tin của tài khoản facebook H.Đ.L. nói về việc bị "chặt chém" khi 14 người ăn hải sản ở một quán ăn tại TP Nha Trang hết 42,5 triệu đồng. Sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành của TP Nha Trang đã đến tiến hành kiểm tra quán C.S. Qua kiểm tra xác định không có việc "chặt chém" như trên mạng xã hội chia sẻ. Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Nha Trang kiểm tra tại quán C.S. (Ảnh: CTV). Kết quả của đoàn kiểm tra nêu rõ, qua xác minh, khoảng 22h ngày 27/4, có một đoàn khách khoảng 22 người đến Quán hải sản C.S. để ăn uống (không phải 14 người như thông tin phản ánh); Đối chiếu đơn giá trên hóa đơn bán lẻ phù hợp với giá niêm yết tại cơ sở; Đối chiếu giá mua vào, bán ra của các mặt hàng tại cơ sở, Đoàn kiểm tra chưa phát hiện cơ sở bán hàng tăng giá bất hợp lý. So sánh các cơ sở kinh doanh liền kề thì giá bán tại cơ sở tương đối phù hợp. Trong một diễn biến khác, sau khi bị tố "chặt chém" trên mạng xã hội, đại diện quán C.S. đã chuyển hoàn lại cho ông Đ.X.M. 12 triệu đồng (30% tổng hóa đơn thanh toán). Đến ngày 1/5, ông Đ.X.M. trao đổi với phóng viên Dân trí và cho rằng, những thông tin của đoàn kiểm tra là chưa chính xác. Ông M. nói bản thân bị taxi cố tình đưa quán C.S. thay vì quán T.S.2 như đã yêu cầu. Bên cạnh đó, các món ăn dọn lên bàn thực tế ít hơn trong hóa đơn, quán cũng không có niêm yết giá ở menu và các bể chứa ốc, tôm, mực. Trong khi đó, ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) - lại khẳng định thông tin của đoàn kiểm tra liên ngành là hoàn toàn chính xác. Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết, sẽ đề nghị công an vào cuộc kiểm tra thông tin mà ông Đ. đã phản hồi. Đến ngày 3/5, ông Đ.X.M. nói "muốn Công an vào cuộc và sẵn sàng đối chất với các bên để làm rõ vấn đề". Ngày 4/5, Đại tá Trần Văn Giang - Trưởng Công an TP Nha Trang - xác nhận đang thực hiện xác minh vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng" theo đề nghị của UBND TP Nha Trang.