2 phụ nữ U60 bán dâm trong nhà nghỉ Đồng Nai

Theo tin tức từ NLĐ, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự đối với bà Phạm Thị Hằng (56 tuổi; ngụ xã Thanh Mỹ huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi "Chứa mại dâm".

Theo đó, vào trưa 15/1, ông D.V.T (47 tuổi) và ông L.V.T (55 tuổi; cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) đến quán bà Hằng nhậu. Bà Hằng cùng với một nữ tiếp viên tên N. (56 tuổi) ngồi tiếp 2 vị khách. Một lúc sau, bà Hằng và bà N. đồng ý, lần lượt vào căn phòng cạnh bàn nhậu bán dâm cho 2 vị khách nói trên thì bị công an bắt quả tang.

Bà Hằng khi bị lập biên bản. Ảnh: NLĐ

Công an đã mời hai phụ nữ này và những người liên quan về công an làm việc. Công an phường Tân Hiệp đã lập hồ sơ xử lý hành chính với những người trên về hành vi mua bán dâm, đồng thời xử lý chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý cơ sở để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm.

Trước đây, từng có 'má mì' U60 bị bắt. Ngày 2/7, Công an tỉnh Bình Định cho báo Dân Trí biết vừa ra quyết định tạm giữ bà Nguyễn Thị Thu N. (60 tuổi, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn), là chủ nhà nghỉ S.K và bà Nguyễn Thị P. (55 tuổi) là nhân viên tạp vụ tại nhà nghỉ này cùng hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, chiều 1/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Tây Sơn tiến hành kiểm tra tại 2 phòng trọ tại nhà nghỉ của bà N. thì bắt quả tang 2 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

2 khách nam được xác định là Nguyễn Văn D (49 tuổi) và Phạm Văn N (51 tuổi, cùng trú tại Đồng Nai) và khách nữ là Đoàn Thị Xuân N. (33 tuổi, ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Thị Mỹ T. (41 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn