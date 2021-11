2 người chết do mưa lũ ở miền Trung

Tại huyện Bắc Trà My, tuyến đường Trà Đốc đi Trà Bui có 4 điểm sạt lở, tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua địa phận xã Trà Tân sạt lở 4 điểm với khối lượng khá lớn...

Sạt lở đất trên đường Trường Sơn Đông. (ảnh minh họa)

Để đảm bảo an toàn cho người dân ở những vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, các địa phương tại huyện Bắc Trà My đã tổ chức vận động di chuyển 22 hộ, với 69 nhân khẩu đến nơi an toàn. Cơ quan chức năng giăng dây cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở.

Tại tỉnh Phú Yên, hơn 8.000 mét mặt đường, mái ta luy bị hư hỏng; gần 4.500 mét khối đất đá, sạt lở, bồi lấp. Vẫn còn 3 điểm ngập từ 0,5 mét đến 1 mét tại tuyến đường huyện huyện Tây Hòa, địa phương đã cử lực lượng ứng trực không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Đến nay, điểm sạt lở đoạn đèo Lộ Diêu - Mỹ Đức qua địa phận tỉnh Bình Định chưa được thông xe với chiều dài 10 mét, khối lượng đất đá 500 mét khối.

Còn tại tỉnh Thanh Hóa, dự kiến ngày 20/11 tới, Quốc lộ 15C sẽ được thông tuyến./.

Tác giả: Minh Long

Nguồn tin: Báo VOV