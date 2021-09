19 thanh niên tụ tập "mở tiệc" ma túy trong căn nhà 2 tầng

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào khoảng 1h50 ngày 20/9, Công an huyện Yên Mỹ tiến hành kiểm tra căn nhà 2 tầng tại thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, do Lưu Đình Tuấn (SN 1990, trú tại thôn Liêu Trung) thuê và quản lý.

Thời điểm kiểm tra, tại gian phòng khách tầng một và phòng ngủ trên tầng 2 có 19 nam nữ thanh niên đang "bay lắc" trong tiếng nhạc lớn, có biểu hiện phê ma túy. Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 17 đến 36 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh khác.

Lực lượng công an đã thu giữ 2 đĩa sứ có bám dính chất nghi là ma túy, hơn 270 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 36 túi nilon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, hơn 3 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật chứng có liên quan. Kết quả test nhanh ma túy đối với các đối tượng cho thấy có 17 đối tượng dương tính với ma túy.

Các đối tượng làm việc với cơ quan công an và tang vật bị thu giữ.

Quá trình điều tra, xác minh, được biết Tuấn thuê ngôi nhà trên để cho các nhân viên nữ phục vụ quán karaoke do Tuấn quản lý đến ở. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các quán karaoke không được phép hoạt động, nên nhân viên không có việc làm.

Bất chấp các quy định của pháp luật về việc cấm tụ tập đông người trong mùa dịch, Tuấn đã bố trí gian phòng ngủ ở tầng hai để cho các đối tượng đến bay lắc. Khi khách có yêu cầu thì Tuấn sẽ cung cấp ma túy, đĩa sứ, thẻ cứng, loa, đèn laze và nhân viên nữ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã tiến hành trưng cầu giám định đối với số vật chứng là các viên nén và chất tinh thể màu trắng thu giữ của các đối tượng, kết quả đều là ma túy tổng hợp, có tổng khối lượng là 187,558 g (gồm các loại MDMA, Methamphetamine, Ketamine).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đang tiếp tục xác minh, phân loại các đối tượng. Đồng thời, đề xuất UBND huyện Yên Mỹ ra quyết định xử lý các đối tượng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

