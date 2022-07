17.000 người ở hơn 70 nước mắc đậu mùa khỉ nhưng WHO thừa nhận chưa hiểu cách lây

Có nguy cơ xâm nhập Việt Nam Tại cuộc họp khẩn của Bộ Y tế và WHO tại Việt Nam vào chiều 24-7, ông Nguyễn Lương Tâm, phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết các quốc gia cạnh Việt Nam như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Hiện Việt Nam được WHO xếp vào nhóm 1 - nhóm quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh. Tuy nhiên, ông Tâm cảnh báo: "Nguy cơ ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam là hoàn toàn có thể do dịch bệnh đã xuất hiện ở nhiều quốc gia cũng như sự giao lưu đi lại thuận tiện và có xu hướng gia tăng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, trong khu vực. Trong khi đó, tại Việt Nam trong tháng 4 và tháng 5 đã bỏ tờ khai y tế đối với khách quốc tế. Vì vậy người dân ở các quốc gia khác vào Việt Nam thuận lợi, trong đó có các quốc gia đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ".