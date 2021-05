14 bị cáo trong vụ Nhật Cường bị đề nghị án phạt tù

Đánh giá từng bị cáo, Viện kiểm sát xác định Trần Ngọc Ánh – Phó Tổng giám đốc Nhật Cường là người có vai trò cao nhất, chỉ sau bị can Bùi Quang Huy trong việc buôn lậu. Bị cáo này phạm tội 2 lần trở lên nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực cung cấp thông tin để cơ quan điều tra.

Trước đó, bị cáo Ánh đã khai báo phần lớn số tiền hưởng lợi do Bùi Quang Huy hưởng hết, song Huy đã bỏ trốn, nay để lại hậu quả cho các bị cáo gánh.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Bị cáo Đỗ Quốc Huy là Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, được giao việc phân phối và bị cáo biết rõ công ty nhập lậu hàng rồi bán ra thị trường, thu lợi bất chính. Bị cáo này còn phân loại, đề xuất giá bán cho đơn vị bán lẻ. Do vậy, Đỗ Quốc Huy phải chịu trách nhiệm hình sự trong vai trò thực hành, giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc cũng bị xác định giúp sức Bùi Quang Huy, Trần Ngọc Ánh buôn lậu hàng trị giá hơn 2.927 tỷ đồng. Ngoài ra, Ngọc còn ghi chép số liệu trên 2 hệ thống kế toán tại 2 phần mềm nhằm che giấu hoạt động bất hợp pháp, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Bị cáo Ngọc phạm tội 2 lần trở lên nhưng cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực cung cấp thông tin về kế toán của Công ty Nhật Cường. Do đó, kiểm sát viên cho rằng cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo này.

Các bị cáo còn lại cũng bị xác định phạm tội vì động cơ kinh tế, muốn hưởng lợi bất chính nhưng đại diện viện kiểm sát ghi nhận họ có nhiều tình tiết giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh - Phó Tổng Giám đốc Nhật Cường.

Từ những phân tích trên Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị tòa án phạt tù 14 bị cáo; tịch thu xung quỹ các phương tiện phạm tội của họ; tiếp tục tạm giữ số hàng hóa của Nhật Cường để đảm bảo thi hành án.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Nhật Cường từ 5 – 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 9 – 10 năm tù về tội “Buôn lậu”, tổng hình phạt từ 14 đến 16 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường từ 4 – 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đối với nhóm bị cáo bị đề nghị mức án về tội "Buôn lậu": Bị cáo Trần Ngọc Ánh - Phó Tổng giám đốc Nhật Cường từ 15 – 16 năm tù; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Nhật Cường từ 13 – 14 năm tù; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường từ 9 – 10 năm tù; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do từ 12 – 13 năm tù; Trần Tất Khoa - Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu từ 7 – 8 năm tù.

Lê Hoài Phương - nhân viên Nhật Cường tại Quảng Châu từ 7 – 8 năm tù; Ngô Đức Tùng - lao động tự do từ 3 – 4 năm tù; Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn từ 7 – 8 năm tù; Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường từ 7 – 8 năm tù; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do từ 12 – 13 năm tù, tổng hợp án cũ 3 năm tù thành từ 15 – 16 năm tù; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường từ 7 – 8 năm tù; Đỗ Văn Dũng - lao động tự do từ 7 – 8 năm tù.

Viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án có tổ chức, có sự câu kết. Trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, cầm đầu đường dây buôn lậu, các bị cáo khác là những người giúp sức. Dẫn đến việc buôn lậu hàng trăm nghìn điện thoại, thiết bị điện tử để hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng./.

Tác giả: Xuân Lộ

Nguồn tin: Báo VOV